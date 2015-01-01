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10 января, в Службе автомобильных дорог в Черниговской области заверили: проезд по автодорогам общего пользования Черниговщины обеспечен в полном объеме.
В рождественские выходные дорожниками использовано более 2300 тонн песчано-соляной смеси.
Для очистки от снега и обработки противогололедными средствами на автодорогах общего пользования ежедневно работало около 100 единиц спецтехники.
Учитывая осложнения погодных условий, Служба автодорог призывает водителей быть крайне внимательными за рулем и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не превышать допустимую скорость и не выполнять рискованных маневров.
А также сообщает:
заранее убедиться в возможности проезда по запланированному маршруту водители могут по телефонам круглосуточной диспетчерской службы: (0462) 661-893, (0462) 699-566, (095) 2714374.
Дорожники отчитались: все дороги очищены от снега
- Сегодня, 13:00
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10 января, в Службе автомобильных дорог в Черниговской области заверили: проезд по автодорогам общего пользования Черниговщины обеспечен в полном объеме.
В рождественские выходные дорожниками использовано более 2300 тонн песчано-соляной смеси.
Для очистки от снега и обработки противогололедными средствами на автодорогах общего пользования ежедневно работало около 100 единиц спецтехники.
Учитывая осложнения погодных условий, Служба автодорог призывает водителей быть крайне внимательными за рулем и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не превышать допустимую скорость и не выполнять рискованных маневров.
А также сообщает:
заранее убедиться в возможности проезда по запланированному маршруту водители могут по телефонам круглосуточной диспетчерской службы: (0462) 661-893, (0462) 699-566, (095) 2714374.
Источник: 0462.ua
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