Дорожники отчитались: все дороги очищены от снега

В рождественские выходные дорожниками использовано более 2300 тонн песчано-соляной смеси.Для очистки от снега и обработки противогололедными средствами на автодорогах общего пользования ежедневно работало около 100 единиц спецтехники.Учитывая осложнения погодных условий, Служба автодорог призывает водителей быть крайне внимательными за рулем и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не превышать допустимую скорость и не выполнять рискованных маневров.А также сообщает:заранее убедиться в возможности проезда по запланированному маршруту водители могут по телефонам круглосуточной диспетчерской службы: (0462) 661-893, (0462) 699-566, (095) 2714374.