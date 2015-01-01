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Дорожники отчитались: все дороги очищены от снега

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 13:00
  • Просмотров: 12
Дорожники отчитались: все дороги очищены от снега
10 января, в Службе автомобильных дорог в Черниговской области заверили: проезд по автодорогам общего пользования Черниговщины обеспечен в полном объеме.

В рождественские выходные дорожниками использовано более 2300 тонн песчано-соляной смеси.

Для очистки от снега и обработки противогололедными средствами на автодорогах общего пользования ежедневно работало около 100 единиц спецтехники.

Учитывая осложнения погодных условий, Служба автодорог призывает водителей быть крайне внимательными за рулем и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не превышать допустимую скорость и не выполнять рискованных маневров.

А также сообщает:
заранее убедиться в возможности проезда по запланированному маршруту водители могут по телефонам круглосуточной диспетчерской службы: (0462) 661-893, (0462) 699-566, (095) 2714374.
Дорожники отчитались: все дороги очищены от снега
Дорожники отчитались: все дороги очищены от снега
Дорожники отчитались: все дороги очищены от снега
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Источник: 0462.ua

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