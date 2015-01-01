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10 января, изменения в схемах движения автобусных маршрутов города, анонсируемые ранее, так и не произошли.
Чтобы черниговцы смогли лучше адаптироваться к новшествам, перемены наступят в выходные дни – в аккурат на старый новый год.
То есть движение маршруток согласно новой автобусной сети города заработает с 14 января. Она предусматривает ликвидацию 5 автобусных маршрутов.
Такое решение официально принято городской властью по просьбе самих же перевозчиков.
Напомним, что многие черниговцы крайне недовольны анонсированными изменениями в работе городского общественного транспорта, в частности просят не объединять маршруты.
Изменение в движении черниговских маршруток состоится с 14 января
- Сегодня, 13:30
- Просмотров: 16
10 января, изменения в схемах движения автобусных маршрутов города, анонсируемые ранее, так и не произошли.
Чтобы черниговцы смогли лучше адаптироваться к новшествам, перемены наступят в выходные дни – в аккурат на старый новый год.
То есть движение маршруток согласно новой автобусной сети города заработает с 14 января. Она предусматривает ликвидацию 5 автобусных маршрутов.
Такое решение официально принято городской властью по просьбе самих же перевозчиков.
Напомним, что многие черниговцы крайне недовольны анонсированными изменениями в работе городского общественного транспорта, в частности просят не объединять маршруты.
Источник: 0462.ua
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