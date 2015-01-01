Изменение в движении черниговских маршруток состоится с 14 января

Чтобы черниговцы смогли лучше адаптироваться к новшествам, перемены наступят в выходные дни – в аккурат на старый новый год.То есть движение маршруток согласно новой автобусной сети города заработает с 14 января. Она предусматривает ликвидацию 5 автобусных маршрутов.Такое решение официально принято городской властью по просьбе самих же перевозчиков.Напомним, что многие черниговцы крайне недовольны анонсированными изменениями в работе городского общественного транспорта, в частности просят не объединять маршруты.