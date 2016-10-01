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Патрульной полицией Чернигова минувшие выходные зафиксировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали два человека. Одна из главных причин аварий - несоблюдение водителями дистанции и интервала движения, а также скоростного режима.
Патрульная полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: пожалуйста, учитывайте погодные условия! Водителям следует помнить, что во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, а также особенности и состояние своего транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба полиции Чернигова
Пешеходам следует быть внимательными при пересечении проезжей части. Переходите дорогу только в предназначенных для этого местах. Помните, что внезапное появление пешехода на проезжей части может привести к аварии.
Уважаемые граждане, будьте бдительны и всегда помните о собственной безопасности!
За три дня патрульные зафиксировали 12 аварий
- Сегодня, 10:43
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Патрульной полицией Чернигова минувшие выходные зафиксировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали два человека. Одна из главных причин аварий - несоблюдение водителями дистанции и интервала движения, а также скоростного режима.
Патрульная полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: пожалуйста, учитывайте погодные условия! Водителям следует помнить, что во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, а также особенности и состояние своего транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба полиции Чернигова
Пешеходам следует быть внимательными при пересечении проезжей части. Переходите дорогу только в предназначенных для этого местах. Помните, что внезапное появление пешехода на проезжей части может привести к аварии.
Уважаемые граждане, будьте бдительны и всегда помните о собственной безопасности!
Источник: 4ernigiv.info
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