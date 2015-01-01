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В связи с ожидаемым похолоданием отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций городского совета определил перечень мест, которые в морозы работать как стационарные пункты обогрева.
Адреса расположения стационарных пунктов обогрева в Чернигове:
1 - подразделения ДСНС:
- Ул. Защитников Украины, 4;
- Ул. Жабинского, 21;
- Ул. Апрельская, 19;
- Ул. Индустриальная;
- Ул. Шевченко, 3
2 - городские больницы:
- Проспект Мира, 44;
- Ул. 1-го Мая, 168;
- Ул. 1-го Мая, 170
- Ул. Текстильщиков, 36
3 - станция скорой медицинской помощи
- Ул. Защитников Украины, 22
4 - центр социальной адаптации и реинтеграции бездомных на 25-30 человек
- Ул. Святониколаевская, 33.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Чернигова
В Чернигове открываются стационарные пункты обогрева
- Сегодня, 10:44
- Просмотров: 26
В связи с ожидаемым похолоданием отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций городского совета определил перечень мест, которые в морозы работать как стационарные пункты обогрева.
Адреса расположения стационарных пунктов обогрева в Чернигове:
1 - подразделения ДСНС:
- Ул. Защитников Украины, 4;
- Ул. Жабинского, 21;
- Ул. Апрельская, 19;
- Ул. Индустриальная;
- Ул. Шевченко, 3
2 - городские больницы:
- Проспект Мира, 44;
- Ул. 1-го Мая, 168;
- Ул. 1-го Мая, 170
- Ул. Текстильщиков, 36
3 - станция скорой медицинской помощи
- Ул. Защитников Украины, 22
4 - центр социальной адаптации и реинтеграции бездомных на 25-30 человек
- Ул. Святониколаевская, 33.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Чернигова
Источник: 4ernigiv.info
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