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«КОЗА» – это зимний фольклорный фестиваль, который 13–14 января уже в четвертый раз пройдет на центральной площади нашего города. Время не случайно выбрано накануне Святого Василя – одного из трех обязательных рождественских праздников, почитаемых украинцами.
В Чернигове будут водить Козу! Еще и какую..
- Вчера, 15:00
- Просмотров: 39
«КОЗА» – это зимний фольклорный фестиваль, который 13–14 января уже в четвертый раз пройдет на центральной площади нашего города. Время не случайно выбрано накануне Святого Василя – одного из трех обязательных рождественских праздников, почитаемых украинцами.
Источник: 0462.ua
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