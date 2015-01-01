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В Чернигове будут водить Козу! Еще и какую..

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 15:00
  • Просмотров: 39
В Чернигове будут водить Козу! Еще и какую..

«КОЗА» – это зимний фольклорный фестиваль, который 13–14 января уже в четвертый раз пройдет на центральной площади нашего города. Время не случайно выбрано накануне Святого Василя – одного из трех обязательных рождественских праздников, почитаемых украинцами.
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Источник: 0462.ua

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