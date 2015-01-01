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В нескольких новых троллейбусах временно не работает табло

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 15:30
  • Просмотров: 34
В нескольких новых троллейбусах временно не работает табло
В некоторых новых троллейбусах, закупленных Черниговским троллейбусным управлением, не работает электронное табло и оповещение остановок. Начальник ЧТУ Дмитрий Лавренюк заверил, неполадки временные, и связаны они с переводом машин на новые маршруты.

Со слов Дмитрия Лавренюка, в связи с ремонтом участка дороги на ул. Ивана Мазепы от Вокзала до пересечения с ул. Любечской, пропускная способность магистрали значительно снизилась.

Из-за этого несколько новых троллейбусов в конце прошлой недели сняли с маршрута № 4 и временно перевели на другие сообщения.

Оповещение остановок на электронных табло и через динамики производит специальная программа, и при изменении маршрута машину нужно перепрошивать.

Как сообщил начальник ЧТУ, сменить названия остановок в системе рогачей не успели из-за праздников.

Однако уже в ближайшее время эти неудобства устранят и новые троллейбусы будут использовать все имеющиеся функции.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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