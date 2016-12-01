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В Украине потребителям только в рамках норм начисляются субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Все энергоресурсы, потребленные сверх норм, украинцы оплачивают по утвержденному тарифу. Об этом сообщает сайт domik.ua
Было выяснено, сколько холодной и горячей воды могут использовать потребители при начислении субсидии. Нормы потребления энергоресурсов вступили в силу с 1 октября 2014 года и действуют во всех населенных пунктах Украины. Ранее утверждение подобных норм находилось в юрисдикции органов местного самоуправления.
В 2017 году субсидия начисляется на 2,4 куб. м холодной и 1,6 куб. м горячей воды на одного зарегистрированного потребителя в месяц. Норма значительно уменьшилась по сравнению с 2014 годом, когда, к примеру, в столице, предусматривалось 5,5 куб. м холодной воды и 3,5 куб. м горячей воды на одного человека.
Изменения коснулись и централизованного водоотведения: норма уменьшилась с 9 до 4 куб. м на человека в месяц.
Необходимо помнить, что за превышение допустимого количества использования воды нужно будет доплачивать полную стоимость.
Стоит напомнить, что для того чтобы снизить расходы на оплату ЖКУ, оформить субсидию могут не только владельцы квартир, но и арендаторы. Стало известно, что для начисления компенсации квартиросъемщикам достаточно предоставить договор аренды помещения.
Сколько воды в 2017 году могут использовать черниговцы при начислении субсидии
- Вчера, 14:00
- Просмотров: 47
В Украине потребителям только в рамках норм начисляются субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Все энергоресурсы, потребленные сверх норм, украинцы оплачивают по утвержденному тарифу. Об этом сообщает сайт domik.ua
Было выяснено, сколько холодной и горячей воды могут использовать потребители при начислении субсидии. Нормы потребления энергоресурсов вступили в силу с 1 октября 2014 года и действуют во всех населенных пунктах Украины. Ранее утверждение подобных норм находилось в юрисдикции органов местного самоуправления.
В 2017 году субсидия начисляется на 2,4 куб. м холодной и 1,6 куб. м горячей воды на одного зарегистрированного потребителя в месяц. Норма значительно уменьшилась по сравнению с 2014 годом, когда, к примеру, в столице, предусматривалось 5,5 куб. м холодной воды и 3,5 куб. м горячей воды на одного человека.
Изменения коснулись и централизованного водоотведения: норма уменьшилась с 9 до 4 куб. м на человека в месяц.
Необходимо помнить, что за превышение допустимого количества использования воды нужно будет доплачивать полную стоимость.
Стоит напомнить, что для того чтобы снизить расходы на оплату ЖКУ, оформить субсидию могут не только владельцы квартир, но и арендаторы. Стало известно, что для начисления компенсации квартиросъемщикам достаточно предоставить договор аренды помещения.
Источник: domik.ua
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