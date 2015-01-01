«На живца». Рыбаки ждут введения новых правил

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Наведением порядка на украинских водоемах озаботились аграрные чиновники. Появился новый проект министерского приказа об установлении режимов рыболовства на днепровских водохранилищах, в бассейне Черного и Азовского морей в 2017 году.
Как пояснили в Минагропроде, введение таких режимов предусмотрено законом о рыбном хозяйстве и порядком использования водных биоресурсов от 2015 года.
В документе детально прописаны все общие нюансы рыбной ловли. К примеру, указано, что максимальная длина сети не должна превышать 70 м, рыбачить в темное время суток на суднах без бортовых огней запрещено и пр.
Есть уточнения и по отдельным водохранилищам:
•на Киевском разрешат «охотится» на карасей сетями с плетением в 50 мм до начала весенне-летнего запрета и после 1 сентября;
•на Кременчугском водохранилище хотят разрешить использование сетей с мелким плетением (5-10 мм) для вылова верховодки и тюльки весной и летом, а также тралами — в 500 метровой зоне насосных станций и в 5-км запретной зоне Каневской ГЭС;
•на Днепродзержинском водохранилище можно будет использовать на заросших участках возле ряда островов (Крячек, Чикаловские, Успенские плавни и др.) низкостенные сетки и пр.
Не менее детально прописаны и запреты. Так, на водохранилищах хотят ограничить использование некоторых видов сетей, запретить вылавливать толстолобика и белого амура длиной менее 60 см, щуки — менее 50 см, а сома — менее 80 см. В Азовском море будет запрещено ловить осетровых рыб, а тех, которые попадут в сети предписано выпускать обратно.
Также в проекте отмечается, что в случае ухудшения экологического состояния водоема Госрыбагентство может регулировать количество орудий лова, а если на рыбака составлено более 4 актов о превышении норм вылова, проверяющие имеют право запрещать промысел на 10 – 20 дней.
В Минагропроде поясняют, что принятие новых режимов должно обеспечить баланс между природоохранными требованиями и экономическими интересами рыболовов, а также способствовать увеличению производства рыбной продукции в Украине (сейчас этот показатель составляет 11,1 кг/чел в год, тогда как мировой показатель — более 20 кг).
Усиление контроля за рыбаками позволит госбюджету получить более 4 млн грн в качестве платежей за использование биоресурсов. Правда, при этом придется тратить почти 900 тыс. грн в год на оформление документации (журналы учета, квитанции, отчеты и пр.). Пока непонятно, как новые режимы изменят себестоимость самой рыбы и в итоге цены на нее в рознице.
«На живца». Рыбаки ждут введения новых правил
- Вчера, 14:30
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Наведением порядка на украинских водоемах озаботились аграрные чиновники. Появился новый проект министерского приказа об установлении режимов рыболовства на днепровских водохранилищах, в бассейне Черного и Азовского морей в 2017 году.
Как пояснили в Минагропроде, введение таких режимов предусмотрено законом о рыбном хозяйстве и порядком использования водных биоресурсов от 2015 года.
В документе детально прописаны все общие нюансы рыбной ловли. К примеру, указано, что максимальная длина сети не должна превышать 70 м, рыбачить в темное время суток на суднах без бортовых огней запрещено и пр.
Есть уточнения и по отдельным водохранилищам:
•на Киевском разрешат «охотится» на карасей сетями с плетением в 50 мм до начала весенне-летнего запрета и после 1 сентября;
•на Кременчугском водохранилище хотят разрешить использование сетей с мелким плетением (5-10 мм) для вылова верховодки и тюльки весной и летом, а также тралами — в 500 метровой зоне насосных станций и в 5-км запретной зоне Каневской ГЭС;
•на Днепродзержинском водохранилище можно будет использовать на заросших участках возле ряда островов (Крячек, Чикаловские, Успенские плавни и др.) низкостенные сетки и пр.
Не менее детально прописаны и запреты. Так, на водохранилищах хотят ограничить использование некоторых видов сетей, запретить вылавливать толстолобика и белого амура длиной менее 60 см, щуки — менее 50 см, а сома — менее 80 см. В Азовском море будет запрещено ловить осетровых рыб, а тех, которые попадут в сети предписано выпускать обратно.
Также в проекте отмечается, что в случае ухудшения экологического состояния водоема Госрыбагентство может регулировать количество орудий лова, а если на рыбака составлено более 4 актов о превышении норм вылова, проверяющие имеют право запрещать промысел на 10 – 20 дней.
В Минагропроде поясняют, что принятие новых режимов должно обеспечить баланс между природоохранными требованиями и экономическими интересами рыболовов, а также способствовать увеличению производства рыбной продукции в Украине (сейчас этот показатель составляет 11,1 кг/чел в год, тогда как мировой показатель — более 20 кг).
Усиление контроля за рыбаками позволит госбюджету получить более 4 млн грн в качестве платежей за использование биоресурсов. Правда, при этом придется тратить почти 900 тыс. грн в год на оформление документации (журналы учета, квитанции, отчеты и пр.). Пока непонятно, как новые режимы изменят себестоимость самой рыбы и в итоге цены на нее в рознице.
Источник: Сегодня
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