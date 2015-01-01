В Чернигове заработает Финансовая полиция: штат сократят, в работу честного бизнеса не будут вмешиваться

Нардеп пояснила, что раздел ХVІІІ-2 «Налоговая милиция» был исключен из Налогового кодекса, и норма действует с 1 января. «Планировалось, что норма о ликвидации налоговой милиции вступит в силу вместе с новым законом о создании финансовой полиции, возможность принятия которого нынешним составом Рады близка к нулю. То-есть, никогда. Так и голосовалось на этом условии. Однако в законопроекте изменили номер пункта о налоговой полиции, а в переходных положениях, которые относятся к вступлению в силу соответствующих норм, номер изменить забыли. И выходит, что пункт 134 об исключении из Налогового кодекса раздела ХVІІІ — 2 «Налоговая милиция» вступил в силу», — написала Острикова, отметив, что теперь жалеет о том, что не голосовала за закон.

скачать фильмы Напомним, Рада случайно ликвидировала налоговую милицию в Украине. Из-за технической ошибки, после вступления в силу Налогового кодекса с 1 января, орган оказался «вне закона». Об этом написала нардеп Татьяна Острикова.«Поздравляю с тем, что налоговая милиция с 1 января 2017 года находится вне закона», — написала Острикова.Нардеп утверждает, что, таким образом, после 1 января, для деятельности налоговой милиции нет правовых оснований. Однако и сам орган в установленном порядке, в соответствии с законом не ликвидирован, его преемник не определен, уголовные дела и документы никому не переданы. «Де-юре, правовой статус налоговой милиции сейчас – «вне закона». Де-факто, она не ликвидирована, сотрудники не уволены, производства не переданы, деятельность продолжается», — резюмировала Острикова.Она предложила несколько выходов из ситуации. В частности, получить разъяснение о том, что это техническая ошибка и пункт 134 закона должен вступить в силу с соответствующим законом о создании финансовой полиции; либо внести изменения в Налоговый кодекс, пройдя через процедуру рассмотрения законопроекта, предусмотренную Законом Украины «О Регламенте».Министр финансов заявил, что исправлять ошибку не стоит и пообещал внести на рассмотрение правительства законопроект о создании Финансовой полиции.Исправлять техническую ошибку Верховной рады, в результате которой налоговая милиция уже с 1 января 2017 года объявлена вне закона не стоит. В ближайшие дни Минфин внесет на рассмотрение правительства законопроект о создании Финансовой полиции, чего ждет бизнес и о которой говорится в меморандуме с МВФ.Министр финансов анонсировал изменения после создания финансовой полиции. Это, по его словам, изменение силового подхода на аналитический, сокращение штата с 15 тыс. человек до 2,5 тыс. человек, невмешательство в работу честного бизнеса, обновление персонала через прозрачный конкурс, а также зарплаты, которые уменьшат риск коррупции и дадут возможность привлекать лучшие кадры. Представителями силового блока будет укомплектовано только 25% штата новой финансовой полиции, написал Данилюк. шаблоны для dle