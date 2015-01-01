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Как директора школ пользуются компьютером? (видео)
- Вчера, 16:30
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Как директора школ пользуются компьютером? Знают ли законы? Теперь на аттестации это проверят. Сюжет ТК Дитинець
Источник: 4ernigiv.info
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