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Биалонистка Ирина Варвинец - лучшая спортсменка области. А ее коллега побил рекорд 10-летней давности (видео)

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 17:00
  • Просмотров: 34
Определена лучшая спорсменка области - ею стала Ирина Варвинец. Именно ее достижения убедили в этом ассоциации спортивных журналистов. Сюжет ТК Дитинец

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Источник: 4ernigiv.info

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