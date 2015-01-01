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Биалонистка Ирина Варвинец - лучшая спортсменка области. А ее коллега побил рекорд 10-летней давности (видео)
- Вчера, 17:00
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Определена лучшая спорсменка области - ею стала Ирина Варвинец. Именно ее достижения убедили в этом ассоциации спортивных журналистов. Сюжет ТК Дитинец
Источник: 4ernigiv.info
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