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Новые договоры с перевозчиками - новые маршруты (видео)
- Вчера, 17:30
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Сдвиг в транспортной сфере будут. По крайней мере об этом уверяют перевозчики и власть. Сюжет ТК Дитинец
Источник: 4ernigiv.info
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