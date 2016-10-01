﻿﻿ Новые договоры с перевозчиками - новые маршруты (видео) » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Новые договоры с перевозчиками - новые маршруты (видео)
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Новые договоры с перевозчиками - новые маршруты (видео)

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 17:30
  • Просмотров: 36
Сдвиг в транспортной сфере будут. По крайней мере об этом уверяют перевозчики и власть. Сюжет ТК Дитинец

шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Новые конкурсы на автобусные маршруты, а перевозчики старые (видео)

Конкурсная программа на все черниговские маршруты началась, а среди перевозчиков только один

ЧТУ получило первые 3 новые троллейбусы (видео)

Два проблемных тендеры, жалобы в антимонопольный комитет и судебная волокита наконец позади. В

Молодежный театр: традиционный фестиваль и новые сюрпризы (видео)

Молодежный театр открывает декабрьские театральные вечера - уже 29 сезон подряд. Сюжет ТК Дитинец

Чернигов получит новые троллейбусы до конца года (видео)

Чернигов все же получит новые троллейбусы к концу места. Подробно в сюжете ТК Дитинец

Быть или не быть застройке в Березовой роще (видео)

Сюжет телеканала "Дитинец"

Росіянин на "аисте" їхав воювати в Україну

Відео сюжет "Дитинец"
﻿
Видео
Новые договоры с перевозчиками - новые маршруты (видео) Биалонистка Ирина Варвинец - лучшая спортсменка области. А е... Как директора школ пользуются компьютером? (видео) Посещаете драмтеатр без помех? Как попадали на спектакль дет... "Глория" Вивальди звучала в стенах художественного музея (ви... Из-за субсидий у черниговских тепловиков долги и нехватка га...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети