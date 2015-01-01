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Уникальный дизайн сайта – это инструмент привлечения целевой аудитории

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 19:16
  • Просмотров: 37
Уникальный дизайн сайта – это инструмент привлечения целевой аудиторииДизайн – это первое, что видит посетитель, и он составляет половину успеха. Посетитель оценивает сайт не более 10 секунд и далее принимает решение: ознакомится с услугами компании или продолжать поиски.
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Почему создание качественного дизайна веб-сайта стоит заказать в дизайн студии dWEbelki?
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Наша команда квалифицированных специалистов убеждена, что отличный и уникальный дизайн сайта является залогом успеха в привлечении целевой аудитории. Мы сформируем понимание конечного результата проекта еще до начала работы над ним, учитывая все пожелания и требования. С самого начала своей деятельности наша компания предлагает максимально ориентированные на клиента услуги веб дизайна для того, чтобы с максимальной точностью воплотить Вашу идею в жизнь.

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0(68) 543-93-08 / 0 (63) 524-69-41.
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Источник: dwebelki.com

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