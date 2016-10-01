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Украсьте офис, торговый центр и магазин сердечками, купидонами, цветами и лебедями из пенопласта или плотного ЭППС.
Украшения ко Дню всех влюблённых
- Вчера, 15:49
- Просмотров: 42
Поздравляем всех наших друзей и партнёров с прошедшими новогодними праздниками и спешим предложить новые фигурки к предстоящему Дню святого Валентина, который традиционно отмечается 14 февраля.
Украсьте офис, торговый центр и магазин сердечками, купидонами, цветами и лебедями из пенопласта или плотного ЭППС.
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С уважением PA_Lokos
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Источник: lokos.cn.ua
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