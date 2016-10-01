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13 января около часа ночи на линию «102» позвонил мужчина и сообщил, что двое неизвестных пытаются попасть к нему в квартиру, выбивают двери, угрожают ему ножом и якобы имеют огнестрельное оружие. По указанному адресу немедленно выехало несколько экипажей патрульной полиции.
Прибыв на место, возле дома правоохранители обратили внимание на двух мужчин. Граждане имели внешние признаки алкогольного опьянения, громко смеялись и вызывающе себя вели. Выяснилось, что именно один из этих мужчин звонил в полицию.
Сама же история разворачивалась следующим образом: двое друзей отдыхали, употребляли алкоголь, общались, и через некоторое время заскучали и решили развлечься - один из них позвонил на линию «102» и сообщил о неизвестных, выбивают двери. На самом деле дверей никто не выбивал и никому не угрожал. Всю эту историю, улыбаясь, друзья сами рассказали патрульным. Мужчины не считали, что сделали что-то противозаконное. Об этом сообщает пресс-служба полиции Чернигова
Полицейские объяснили гражданам, что их действия подпадают под признаки ложного вызова, а это - административное правонарушение. Патрульные составили на «шутника» административный протокол по ст. 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях - заведомо ложный вызов специальных служб.
Патрульные составили протокол на «шутника» за фальшивый вызов
- Сегодня, 09:23
- Просмотров: 31
13 января около часа ночи на линию «102» позвонил мужчина и сообщил, что двое неизвестных пытаются попасть к нему в квартиру, выбивают двери, угрожают ему ножом и якобы имеют огнестрельное оружие. По указанному адресу немедленно выехало несколько экипажей патрульной полиции.
Прибыв на место, возле дома правоохранители обратили внимание на двух мужчин. Граждане имели внешние признаки алкогольного опьянения, громко смеялись и вызывающе себя вели. Выяснилось, что именно один из этих мужчин звонил в полицию.
Сама же история разворачивалась следующим образом: двое друзей отдыхали, употребляли алкоголь, общались, и через некоторое время заскучали и решили развлечься - один из них позвонил на линию «102» и сообщил о неизвестных, выбивают двери. На самом деле дверей никто не выбивал и никому не угрожал. Всю эту историю, улыбаясь, друзья сами рассказали патрульным. Мужчины не считали, что сделали что-то противозаконное. Об этом сообщает пресс-служба полиции Чернигова
Полицейские объяснили гражданам, что их действия подпадают под признаки ложного вызова, а это - административное правонарушение. Патрульные составили на «шутника» административный протокол по ст. 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях - заведомо ложный вызов специальных служб.
Источник: 4ernigiv.info
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