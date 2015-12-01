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На Черниговщине серийную дачную воровку задержали «на горячем»

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 10:25
  • Просмотров: 38
На Черниговщине серийную дачную воровку задержали «на горячем»
Во время задержания на месте преступления полицейские обнаружили и изъяли у злоумышленницы сабвуфер с колонками, электросамовар и детский самокат, которые ранее судимая украла из дачного дома.
На линию «102» поступило сообщение, что в селе Березанка Черниговского района вблизи трассы стоит подозрительная женщина с узлом.
На место происшествия немедленно прибыла группа реагирования патрульной полиции Черниговского отделения полиции. На выходе из дачного массива полицейские действительно увидели женщину, которая переносила завернутые в покрывало бытовые вещи.
«По горячим следам» полицейские установили, что женщина похитила сабвуфер с колонками, электрический самовар и детский самокат с дачного дома вблизи села Березанка Черниговского района, принадлежащего жителю областного центра. Об этом сообщает пресс-служба полиции Чернигова
Задержанной оказалась ранее судимая за кражи уроженка Донецка без определенного места жительства.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) - наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.
Продолжается досудебное расследование.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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