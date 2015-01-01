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Возвращать в транспортную сеть 31 и 32 маршруты городские власти Чернигова не будeт. Об этом вчера, 12 января, в эфире областного радио сообщил заместитель городского головы Александр Ломако.
- Процесс формирования обновленных маршрутов была не однодневным. И рабочая группа была сформирована еще в феврале 2016 году.
В начале предлагалось ликвидировать и объединить гораздо больше маршрутов. Потому что один из недостатков транспортной сети - когда один перевозчик пытается на маршруте обогнать другое. И с точки зрения финансов это невыгодно.
Было очень много жалоб на закрытие различных маршрутов и много где рабочая группа шла навстречу гражданам. Планировалось вообще сократить более 10 маршрутов.
Как вернуть маршруты? Никак. Потому что обсуждение длилось около года и у горожан было достаточно времени, чтобы выразить свои жалобы, - сказал он и выразил надежду, что через месяц-два горожане привыкнут к «объединенным» 25-у и 26-у маршрутам.
К тому же на 25-м маршруте с 14 января будут ходить новые автобусы средней вместимости, в которых можно будет перевозить больше людей.
Напомним, что уже с завтрашнего дня, 14 января, маршрутки в Чернигове будут ходить по-новому
Возвращать 31-й и 32-й маршруты власть Чернигова не будет
- Сегодня, 11:31
- Просмотров: 36
Возвращать в транспортную сеть 31 и 32 маршруты городские власти Чернигова не будeт. Об этом вчера, 12 января, в эфире областного радио сообщил заместитель городского головы Александр Ломако.
- Процесс формирования обновленных маршрутов была не однодневным. И рабочая группа была сформирована еще в феврале 2016 году.
В начале предлагалось ликвидировать и объединить гораздо больше маршрутов. Потому что один из недостатков транспортной сети - когда один перевозчик пытается на маршруте обогнать другое. И с точки зрения финансов это невыгодно.
Было очень много жалоб на закрытие различных маршрутов и много где рабочая группа шла навстречу гражданам. Планировалось вообще сократить более 10 маршрутов.
Как вернуть маршруты? Никак. Потому что обсуждение длилось около года и у горожан было достаточно времени, чтобы выразить свои жалобы, - сказал он и выразил надежду, что через месяц-два горожане привыкнут к «объединенным» 25-у и 26-у маршрутам.
К тому же на 25-м маршруте с 14 января будут ходить новые автобусы средней вместимости, в которых можно будет перевозить больше людей.
Напомним, что уже с завтрашнего дня, 14 января, маршрутки в Чернигове будут ходить по-новому
Источник: 0462.ua
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