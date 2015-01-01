В Чернигове можно будет заключить брак за сутки

К городам, где можно зарегистрировать брак за 24 часа, присоединятся Ивано-Франковск, Ужгород, Сумы, Тернополь, Чернигов и Черновцы.Напомним, что с целью апробации европейских стандартов в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 13 июля 2016 распоряжением Кабинета Министров № 502 были введены пилотный проект по государственной регистрации брака в сокращенные сроки по выбранному заявителями местом.Сейчас он реализуется в городах Киеве, Львове, Одессе, Херсоне, Виннице, Днепре, Луцке, Николаеве, Каменец-Подольском, Ровно, Житомире, Харькове и на территориях приближенных к зоне проведения антитеррористической операции - в городах Мариуполе и Северодонецке.Распространение пилотного проекта на территории других регионов Украины позволит максимально приблизить эту админуслуга к населению, создав при этом максимально удобные условия для реализации гражданами права на брак, сообщает главное территориальное управление юстиции в Черниговской области.