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11 января 2017года Правительством одобрено распоряжение Кабинета Министров Украины «О внесении изменения в пункт 1 распоряжения Кабинета Министров Украины от 13 июля 2016 №502», расширяющий перечень городов Украины, где вводится реализация пилотного проекта по государственной регистрации брака в сокращенные сроки по выбранному заявителями месту.
К городам, где можно зарегистрировать брак за 24 часа, присоединятся Ивано-Франковск, Ужгород, Сумы, Тернополь, Чернигов и Черновцы.
Напомним, что с целью апробации европейских стандартов в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 13 июля 2016 распоряжением Кабинета Министров № 502 были введены пилотный проект по государственной регистрации брака в сокращенные сроки по выбранному заявителями местом.
Сейчас он реализуется в городах Киеве, Львове, Одессе, Херсоне, Виннице, Днепре, Луцке, Николаеве, Каменец-Подольском, Ровно, Житомире, Харькове и на территориях приближенных к зоне проведения антитеррористической операции - в городах Мариуполе и Северодонецке.
Распространение пилотного проекта на территории других регионов Украины позволит максимально приблизить эту админуслуга к населению, создав при этом максимально удобные условия для реализации гражданами права на брак, сообщает главное территориальное управление юстиции в Черниговской области.
В Чернигове можно будет заключить брак за сутки
- Сегодня, 12:40
- Просмотров: 33
11 января 2017года Правительством одобрено распоряжение Кабинета Министров Украины «О внесении изменения в пункт 1 распоряжения Кабинета Министров Украины от 13 июля 2016 №502», расширяющий перечень городов Украины, где вводится реализация пилотного проекта по государственной регистрации брака в сокращенные сроки по выбранному заявителями месту.
К городам, где можно зарегистрировать брак за 24 часа, присоединятся Ивано-Франковск, Ужгород, Сумы, Тернополь, Чернигов и Черновцы.
Напомним, что с целью апробации европейских стандартов в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 13 июля 2016 распоряжением Кабинета Министров № 502 были введены пилотный проект по государственной регистрации брака в сокращенные сроки по выбранному заявителями местом.
Сейчас он реализуется в городах Киеве, Львове, Одессе, Херсоне, Виннице, Днепре, Луцке, Николаеве, Каменец-Подольском, Ровно, Житомире, Харькове и на территориях приближенных к зоне проведения антитеррористической операции - в городах Мариуполе и Северодонецке.
Распространение пилотного проекта на территории других регионов Украины позволит максимально приблизить эту админуслуга к населению, создав при этом максимально удобные условия для реализации гражданами права на брак, сообщает главное территориальное управление юстиции в Черниговской области.
Источник: 0462.ua
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