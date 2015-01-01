Возрождаем украинские колядки вместе!



Ех ти, да козухна

(водіння кози)



– Ех ти, да козухна,

Ех ти, сєрая,

Де ж ти ходила

Де ж ти блудила?

– А я же ходила

По тьомним лєсам,

По сирим борам.

– Чом тебе, коза,

Да стрільці не вбили,

Вовки не з’їли?

– А я тих стрільцов,

Добрих молодцов,

Не спужалася,

Не збоялася.

Тільки боюся

Старого діда

Бородатого

Да нежонатого.

Він мене сколе ж,

Він мене споре

Під щире серце

Да крізь полотенце.

Тут коза впала,

Нежива стала,

Тут коза не дише,

Хвостиком колише.

– Жмися не жмися,

Живо схватися,

Розвеселися.

При цьому дому

Да при хазяїну

В ніжки вклонися.

Дасть нам хазяїн

Мірочку вівса,

Щоб наша коза

Да й була сита.

Дасть нам хазяїн

Ще й копієчку

На горілочку.



Промовляючи:

Дай, Бог, вечір добрий!





Нова рада стала

(колядка)



Нова рада стала,

Як на небі хмара.

Над вертепом звізда ясна

Увесь світ осіяла.



Де Христос родився,

В ясла положився,

Там младенець перед Богом

Пеленами оповився.



Хвалим тебе, пане,

Ясний господарю.

Пошли, Боже, многі літа

Цьому дому й господарю.



Щоб і хліб родився,

Щоб і скот плодився,

А щоб же наш пан-хазяїн

Та й ні об чім не журився.



Промовляючи:

Вечір добрий!





Мати Божа

(колядка)



Мати Божа, Мати Божа

Сама єдина спородила Суса Христа,

Божого сина.



Божого сина.

Спородивши Божого сина,

Ізлякалася.



Ізлякалася.

Під те дерево, під кедрово,

Заховалася.



Заховалася.

Де не взялись ті анголи,

З небес летючи.



З небес летючи.

– Не лякайся, Божа Мати,

То ангольський глас.



То ангольський глас.

Бери дитя народжене,

На руки приймай.



На руки приймай.

Щоб хрестини освятили,

На руки злили.



На руки злили.

Під дерево, під кедрово,

Ріки потекли.



Ріки потекли.

А к Рожеству Христовому

Сади зацвіли.



Сади зацвіли.

Здивувались усі люди

Ще й дітки малі.





В пана Івана хороша жона

(колядка на хазяїна)



В пана Івана хороша жона



Приспів:

Бог йому дав, Бог йому послав

Умну жону да в його дому,

Бог йому дав.

(Приспів повторюється після кожного рядка)



Вона рано встає, як півень піє.

Сінечки мела, червонця знайшла.

Да закупила да три города.

Що первий город та з мужиками.

А другий город що з козаками.

А третій город та все з панами.

Що з мужиками діло робити.

А з козаками військо водити.

А із панами суди судити.

Суди судити, суди рядити.

Ми ж тебе, Ванєчка, не зневажаєм.

Із Новим годом поздоровляєм,

Зі Святим Василем поздоровляєм.



Промовляючи:

Дай, Бог, добрий вечір!



Декламує:

Скорєй даріте,

Нас не баріте,

Короткі свитки,

Померзли литки!





Ой рясна, рясна в лузі калина

(колядка на дівчину)



Ой рясна, рясна в лузі калина.

Святий вечор! (Повторюється після кожного рядка.)

Ой красна, красна дєвка Танєчка.

Як пошла й она лужком-бережком.

Лужком-бережком да й до церковки.

Пани стояли, шапки знімали.

Шапки знімали, в неї питали:

– Чи ти царєвна, чи королєвна?

– Я й не царєвна, не королєвна.

Не королєвна, батькова дочка.

Дєвка Танєчка перевоз держала.

Перевоз держала, перевозила.

Як прийшло же к йой сімсот козаків.

– Дєвка Танєчка, перевези нас.

– Нема ні часа, ні минуточки.

Приєхав мой брат з Україночки.

Як привіз мінє три гостинчики.

Перший гостинчик – зельоно сукно,

Второй гостинчик – золотий перстень,

Третій гостинчик – із пір’я вінок.

Золотий перстень – ручечка сяє,

Зельоно сукно слєд замєтає.



Промовляючи: Добрий вечор!



Що за гаєм, гаєм, гаєм зелененьким

(щедрівка на хлопця)



Що за гаєм, гаєм, гаєм зелененьким.



Приспів:

Щедрий вечер, добрий вечер.

(Повторюється після кожного рядка.)



Там пасеться коник вороненький.

Ніхто ж того коня не поймає.

Тільки поймає молодець Іванко.

Він поймає, коня осідлає

Да й поїде та й до тестя в гості,

А тесть каже: «Мій зять їде,

Мій зять їде, везе мені дару.

Пару жупанів, пару пістолетів».

Теща каже: «Мій сокол летить,

Мій сокол летить, везе мені дару.

Везе мені дару – калачів пару.

Да бувай здоровий, молодець Іванко».



Промовляючи:

Дай, Бог, вечір добрий!

Мы решили исследовать эту тему подробнее и познакомить наших читателей со старинными украинскими щедривками и колядками. Помогла нам в этом фольклорист Вера Ибрямова-Сиворакша.Колядки - два вида обрядовых новогодних песен. Да, именно песен! Потому что просто рассказывать их в стихотворной форме, как это встречается сейчас, раньше не было принято.Слово «колядка» предположительно является видоизменением латинского calendae (так в Древнем Риме назывались первые дни месяца) или kalandai (так в Византии называли Новый год). Название «щедрівки» происходит от Щедрого вечора. Впрочем, сами песни намного старше этих названий.В некоторых их даже не различают, а там, где различия есть, базируется оно на том, что колядки поют от Рождества, а щедривки - на Новый год (по старому стилю) и на Крещение. Другая вспомогательная признак - припев. Как правило, в колядках в нем поется «Святий вечір!», А в щедривках «Щедрий вечір».От многих других народных песен зимние обрядовые отличаются определенными особенностями исполнения. Во-первых, поются они конкретному адресату, а за их выполнение певцы получают вознаграждение. Именно выполнение состоит из четырех последовательных действий. Кроме пения, они предусматривают еще и соблюдение правил этикета.Подойдя к двери или к окну, колядники спрашивают, «на кого петь» или «кому колядувать», просят разрешения. Хозяева в ответ называют чье имя, после чего кто-то начинает пение, а другие подхватывают. В конце пения колядники восклицают: «Добрий вечір!», «Зі святами!», Нередко добавляя что-то вроде «Добрий вечір!», «З празником!», нерідко додаючи щось на зразок «Вечір добрий, дайте пиріг довгий, з руками з ногами, щоб бігав за нами».К колядования готовятся заранее. Парни и девушки из одного угла села объединяются в группу от четырех-пяти до восьми-десяти человек (изредка больше), выбирают запевалу или старосту. Также к группе колядников входят михоноша и звездочет.Организованные группы бывают разными: детскими (мальчики, реже мальчики с девочками) в возрасте 7-12 лет, мальчишескими ( от 14 до 16 лет), мальчишников, смешанными (парни и девушки брачного возраста). Кроме того, существуют группы, составленные из семейных пар.В книге «Украинский музыкальный фольклор» музыковед и исследователь Анатолий Иваницкий приводит следующие разновидности зимних обрядовых песен: детские, светские, церковные. Отдельно выделяют песни о Меланке, засевальные и обряд вождения козы.Детские щедривки, а также речитативные приветствия наиболее распространены на Левобережье и на Подолье, хотя бытуют на всей территории Украины. Они отличаются короткими текстами (часто шуточного характера) или простыми напевами, как «Щодрик-петрик, дайте вареник, ще того мало – кусочок сала, решето овса, наверх ковбаса, да й пісенька вся».Взрослые группы выполняют светские песни, которые лежат в основе всей новогодней обрядности. Источником церковных колядок служили христианские морализаторские притчи, рождение Иисуса и эпизоды из его жизни. Посивальни песни, или засивалки, выполнялись ребятами и парнями на Новый год. Выполняя их, дом хозяина щедро посыпали зерном, желали хорошего урожая и благополучия.В отличие от колядок и щедровок, посивальни песни не пелись на мелодии, а скандировались, приговаривая :«Сиплю на вас жито, щоб довго вам жити. Ще й пшеницю яру, щоб горя не знали. Сиплю на вас просо, щоб мирно жилося. Сиплю й овес, щоб вами гордився рід увесь».Если отдельно рассмотреть содержание щедривок, то можно заметить две основные тематики - земледелие и семья. Люди беспокоились о будущем урожае, поэтому о нем не только пели, но и носили с собой плуг или ручки плуга, имитируя пахоты. Поскольку колядки почти всегда адресовались конкретным членам семьи, их можно разделить на четыре основные группы: песни хозяину, хозяйке, парню, девушке.В колядках хозяину преобладают аграрно-хозяйственные и семейно-бытовые мотивы. Ему желают здоровья и богатства, а его семье - счастье. Хозяина сравнивают с месяцем, жену - с солнцем или звездой, детей - с звездочки. Также известны сравнения хозяина с виноградом, жены - с калиной, детей - с цветами.В песнях хозяйки ее хвалят как жену, мать и хозяйку. Парня изображают победоносным рыцарем, будущим хозяином. Поет о девушке, воспевают ее красоту и одежды, ловкость в хозяйстве. Будущую невесту величают и желают счастливой любви, свадьбы.Услышать аутентичные украинские колядки мы сможем уже на этих выходных на Красной площади, где два дня будет проходить фестиваль «Коза». А до тех пор есть время, чтобы изучить тексты некоторых из них.