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На заседании постоянно действующей комиссии по вопросам безопасности и организации дорожного движения рассмотрели вопрос о дополнительных мерах для облегчения уборки городских дорог зимой. Об этом сообщает Высокий Вал.
На этом заседании комиссия рассмотрела вопрос о дополнительной меры для облегчения уборки городских дорог зимой. В частности, о запрете на некоторых центральных улицах в зимний период ставить автомобили в ночное время – с 22:00 до 7:00.
– Это нужно для того, чтобы снегоуборочная техника могла там работать беспрепятственно. К сожалению, не все автомобилисты прислушиваются к таким просьбам, – отметил секретарь комиссии Любомир Казновецкий.
Он также сообщил, что на улицах, где будет проходить уборка, вывесят соответствующие дорожные знаки. За тем, будут ли водители придерживаться таких правил, будет следить патрульная полиция Чернигова.
– Окончательное решение о запрете стоянки автомобилей в ночное время будет принимать исполком или городской голова, ведь комиссия является совещательным органом и ее решение носит рекомендательный характер, – уточнил секретарь.
Список улиц, где планируется запрет в зимний период ставить автомобили в ночное время:
- Пр. Победы от ул. Гончей до ул. Хлебопекарной;
- Пр. Мира от ул. Елецкой до ул. Котляревского;
- Ул. Кирпоноса от пр. Победы до ул. магистратской;
- Ул. Магистрацька от Красной площади до ул. ремесленной;
- Ул. Шевченко от ул. Кирпоноса до ул. Пушкина;
- Ул. Полуботка от ул. Пятницкой до Красной площади;
- Ул. Рокоссовского от ул. Шевченко до ул. 1-го Мая.
Черниговских водителей просят не оставлять машины на ночь в центре города
- Сегодня, 13:00
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На заседании постоянно действующей комиссии по вопросам безопасности и организации дорожного движения рассмотрели вопрос о дополнительных мерах для облегчения уборки городских дорог зимой. Об этом сообщает Высокий Вал.
На этом заседании комиссия рассмотрела вопрос о дополнительной меры для облегчения уборки городских дорог зимой. В частности, о запрете на некоторых центральных улицах в зимний период ставить автомобили в ночное время – с 22:00 до 7:00.
– Это нужно для того, чтобы снегоуборочная техника могла там работать беспрепятственно. К сожалению, не все автомобилисты прислушиваются к таким просьбам, – отметил секретарь комиссии Любомир Казновецкий.
Он также сообщил, что на улицах, где будет проходить уборка, вывесят соответствующие дорожные знаки. За тем, будут ли водители придерживаться таких правил, будет следить патрульная полиция Чернигова.
– Окончательное решение о запрете стоянки автомобилей в ночное время будет принимать исполком или городской голова, ведь комиссия является совещательным органом и ее решение носит рекомендательный характер, – уточнил секретарь.
Список улиц, где планируется запрет в зимний период ставить автомобили в ночное время:
- Пр. Победы от ул. Гончей до ул. Хлебопекарной;
- Пр. Мира от ул. Елецкой до ул. Котляревского;
- Ул. Кирпоноса от пр. Победы до ул. магистратской;
- Ул. Магистрацька от Красной площади до ул. ремесленной;
- Ул. Шевченко от ул. Кирпоноса до ул. Пушкина;
- Ул. Полуботка от ул. Пятницкой до Красной площади;
- Ул. Рокоссовского от ул. Шевченко до ул. 1-го Мая.
Источник: 0462.ua
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