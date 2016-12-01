«Что с долларом». Насколько подешевеет гривна

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Украинцам первые месяцы зимы готовят неприятные сюрпризы. В зимний период традиционно ожидается девальвация национальной валюты. Экономисты полагают, что в ближайшее время доллар в Украине может продаваться по 29-30 гривен.
Причин для «падения» несколько: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. Было выяснено, чего стоит ожидать от валютного рынка в Украине.
Почему дорожает доллар
Падает деловая активность. Одна из главных причин девальвации гривны – падение деловой активности, в основном, это касается аграриев. Осенью выручки от экспорта урожая агрокультур были значительно выше. Традиционно в первые месяцы зимы активность падает, снижается валютная выручка. Чем меньше экспортной выручки – чем дороже доллар в Украине.
«Меньше поступления выручки от экспорта урожая агрокультур, которые были основным источником иностранной валюты в осенние месяцы. В то же время роль основного источника валютной выручки постепенно перенимает металлургический экспорт», – отмечает замглава Нацбанка Олег Чуприй.
Еще одна причина снижение деловой активности на рынке – затяжные выходные в Китае (китайский Новый год наступит 28 января и будет отмечаться 15 дней), отмечает аналитик Александр Паращий. Из-за этого происходит спад на рынках руды и стали, которую экспортирует Украина.
Валюту придется потратить на погашение кредитов. «В январе нам надо заплатить кредит МВФ, и выплатить проценты по государственным долгам», – рассказывает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По словам эксперта, на погашение задолженности придется потратить около 800 миллионов долларов. Эти средства можно взять с золото-валютного резерва страны.
По словам Охрименко, также планировалось, что кредит погасят за счет нового кредита. «На сегодняшний момент главное – долги. Были планы, что в начале этого года Украина получит новый кредит от МВФ и правительство за счет нового кредита погасит старый. А теперь получается так, что кредит нам не дали, можно погашать за счет валютно-резервных резервов, или за счет своих источников», – рассказывает президент Украинского аналитического центра.
Кроме того, по словам Александра Паращия, на национальную валюту также повлияет необходимость закупать энергоресурсы за границей. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, если бы Украина в результате энергоэффективности и увеличения собственной добычи газа отказалась от импорта энергоресурсов, курс гривни можно было бы удерживать на отметке в 18,5 гривни. «Я видел недавно аналитику, которая показывает: если бы мы добывали свой газ на Украине, а не покупали его за валюту, доллар бы сегодня при всех тех проблемах, которые мы имеем, не стоил бы больше 18,5 гривны», – заявил премьер.
«Я видел недавно аналитику, которая показывает: если бы мы добывали свой газ на Украине, а не покупали его за валюту, доллар бы сегодня при всех тех проблемах, которые мы имеем, не стоил бы больше 18,5 гривны», – сказал премьер.
Начало года, по словам экономистов, традиционно тяжелый период для гривны. В 2015-м курс национальной валюты за первые два месяца опустился с 24,9 до 30 гривен, за аналогичный период прошлого года – с 16,6 до 20 гривен. В этом же году, прогнозируют эксперты, за январь-февраль возможна девальвация с 27 до 28,5 гривны. А при плохом сценарии – и до 30 гривен за доллар.
Если Нацбанк воспользуется для погашения валютных кредитов резервом, курс доллара, по словам Охрименко, останется в пределах 27 гривен, если же НБУ примет решение покупать валюту на рынке, курс подскачет до 28,5-30 гривен. По словам Александра Паращий, в январе курс может подняться до 28,5 гривны за доллар. Согласно прогнозу Concorde Capital, доллар в Украине будет стоить в среднем по году 28 гривен.
Финансовый аналитик Егор Перелыгин уверен, что к концу года курс гривны по отношению к доллару опустится до 30-31 гривен.
Нацбанк обещает «спасать» гривну
«Национальный банк готов выходить на рынок с валютными интервенциями для сглаживания чрезмерных колебаний и имеет достаточно инструментов для этого. Объем международных резервов на начало января составил 15.5 млрд долларов. Этого достаточно и для продажи валюты в ходе интервенций, и для выполнения обязательств правительства и НБУ», – заявил Олег Чуприй.
Валютные вливания Нацбанка позволяют увеличить предложение доллара на рынке. От соотношения спроса и предложения зависит курс. 13 января НБУ объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты. Объем аукциона – 100 млн долларов.
После февраля курс гривны стабилизируются. «После февраля гривна укрепится и будет плавно идти к отметке 28,5 гривны к концу года. Очевидно, на курс повлияют новости о следующих траншах МВФ. 17 февраля должен быть суд по «кредиту Януковича», там могут быть негативные сюрпризы. Еще один серьезный фактор – результаты судебных разбирательств «Нафтогаза» и «Газпрома» (будет в первом полугодии)», – поясняет Александр Паращий.
В ближайшие недели гривна, вероятнее всего, укрепится, а курсы доллара снизятся на разных сегментах валютного рынка приблизительно на 0,5 гривны, считает аналитик Вадим Иосуб.
Девальвация гривны в этом году связана с возвратом после праздников на рынок валюты импортеров, валютными аукционами.
Гривна будет постепенно снижаться до 28 за доллар к концу года, уверен Вадим Иосуб. При этом динамика валюты во многом будет зависеть от темпов проводимых реформ и связанными с этим очередными траншами кредита МВФ.
Финансовый аналитик Егор Перелыгин отмечает, что на сегодняшний день украинцы не имеют альтернативы для сохранения покупательной способности, кроме покупки валюты.»Уже более 25 лет нашей независимости у населения нет инструмента хеджирования. Чтобы это вырубить на корню, нужно начать с фундаментальных реформ: создать и развивать фондовый рынок, нормальный валютный рынок, регулировать банки более строго, развивать правовое государство и финансовую грамотность. Если вы делаете чистку банковской сферы, то делайте ее быстро», – полагает эксперт.
«Что с долларом». Насколько подешевеет гривна
- Сегодня, 14:00
- Просмотров: 31
Украинцам первые месяцы зимы готовят неприятные сюрпризы. В зимний период традиционно ожидается девальвация национальной валюты. Экономисты полагают, что в ближайшее время доллар в Украине может продаваться по 29-30 гривен.
Причин для «падения» несколько: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. Было выяснено, чего стоит ожидать от валютного рынка в Украине.
Почему дорожает доллар
Падает деловая активность. Одна из главных причин девальвации гривны – падение деловой активности, в основном, это касается аграриев. Осенью выручки от экспорта урожая агрокультур были значительно выше. Традиционно в первые месяцы зимы активность падает, снижается валютная выручка. Чем меньше экспортной выручки – чем дороже доллар в Украине.
«Меньше поступления выручки от экспорта урожая агрокультур, которые были основным источником иностранной валюты в осенние месяцы. В то же время роль основного источника валютной выручки постепенно перенимает металлургический экспорт», – отмечает замглава Нацбанка Олег Чуприй.
Еще одна причина снижение деловой активности на рынке – затяжные выходные в Китае (китайский Новый год наступит 28 января и будет отмечаться 15 дней), отмечает аналитик Александр Паращий. Из-за этого происходит спад на рынках руды и стали, которую экспортирует Украина.
Валюту придется потратить на погашение кредитов. «В январе нам надо заплатить кредит МВФ, и выплатить проценты по государственным долгам», – рассказывает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По словам эксперта, на погашение задолженности придется потратить около 800 миллионов долларов. Эти средства можно взять с золото-валютного резерва страны.
По словам Охрименко, также планировалось, что кредит погасят за счет нового кредита. «На сегодняшний момент главное – долги. Были планы, что в начале этого года Украина получит новый кредит от МВФ и правительство за счет нового кредита погасит старый. А теперь получается так, что кредит нам не дали, можно погашать за счет валютно-резервных резервов, или за счет своих источников», – рассказывает президент Украинского аналитического центра.
Кроме того, по словам Александра Паращия, на национальную валюту также повлияет необходимость закупать энергоресурсы за границей. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, если бы Украина в результате энергоэффективности и увеличения собственной добычи газа отказалась от импорта энергоресурсов, курс гривни можно было бы удерживать на отметке в 18,5 гривни. «Я видел недавно аналитику, которая показывает: если бы мы добывали свой газ на Украине, а не покупали его за валюту, доллар бы сегодня при всех тех проблемах, которые мы имеем, не стоил бы больше 18,5 гривны», – заявил премьер.
«Я видел недавно аналитику, которая показывает: если бы мы добывали свой газ на Украине, а не покупали его за валюту, доллар бы сегодня при всех тех проблемах, которые мы имеем, не стоил бы больше 18,5 гривны», – сказал премьер.
Начало года, по словам экономистов, традиционно тяжелый период для гривны. В 2015-м курс национальной валюты за первые два месяца опустился с 24,9 до 30 гривен, за аналогичный период прошлого года – с 16,6 до 20 гривен. В этом же году, прогнозируют эксперты, за январь-февраль возможна девальвация с 27 до 28,5 гривны. А при плохом сценарии – и до 30 гривен за доллар.
Если Нацбанк воспользуется для погашения валютных кредитов резервом, курс доллара, по словам Охрименко, останется в пределах 27 гривен, если же НБУ примет решение покупать валюту на рынке, курс подскачет до 28,5-30 гривен. По словам Александра Паращий, в январе курс может подняться до 28,5 гривны за доллар. Согласно прогнозу Concorde Capital, доллар в Украине будет стоить в среднем по году 28 гривен.
Финансовый аналитик Егор Перелыгин уверен, что к концу года курс гривны по отношению к доллару опустится до 30-31 гривен.
Нацбанк обещает «спасать» гривну
«Национальный банк готов выходить на рынок с валютными интервенциями для сглаживания чрезмерных колебаний и имеет достаточно инструментов для этого. Объем международных резервов на начало января составил 15.5 млрд долларов. Этого достаточно и для продажи валюты в ходе интервенций, и для выполнения обязательств правительства и НБУ», – заявил Олег Чуприй.
Валютные вливания Нацбанка позволяют увеличить предложение доллара на рынке. От соотношения спроса и предложения зависит курс. 13 января НБУ объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты. Объем аукциона – 100 млн долларов.
После февраля курс гривны стабилизируются. «После февраля гривна укрепится и будет плавно идти к отметке 28,5 гривны к концу года. Очевидно, на курс повлияют новости о следующих траншах МВФ. 17 февраля должен быть суд по «кредиту Януковича», там могут быть негативные сюрпризы. Еще один серьезный фактор – результаты судебных разбирательств «Нафтогаза» и «Газпрома» (будет в первом полугодии)», – поясняет Александр Паращий.
В ближайшие недели гривна, вероятнее всего, укрепится, а курсы доллара снизятся на разных сегментах валютного рынка приблизительно на 0,5 гривны, считает аналитик Вадим Иосуб.
Девальвация гривны в этом году связана с возвратом после праздников на рынок валюты импортеров, валютными аукционами.
Гривна будет постепенно снижаться до 28 за доллар к концу года, уверен Вадим Иосуб. При этом динамика валюты во многом будет зависеть от темпов проводимых реформ и связанными с этим очередными траншами кредита МВФ.
Финансовый аналитик Егор Перелыгин отмечает, что на сегодняшний день украинцы не имеют альтернативы для сохранения покупательной способности, кроме покупки валюты.»Уже более 25 лет нашей независимости у населения нет инструмента хеджирования. Чтобы это вырубить на корню, нужно начать с фундаментальных реформ: создать и развивать фондовый рынок, нормальный валютный рынок, регулировать банки более строго, развивать правовое государство и финансовую грамотность. Если вы делаете чистку банковской сферы, то делайте ее быстро», – полагает эксперт.
Источник: Сегодня
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