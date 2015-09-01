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В черниговских троллейбусах снежит (фото)

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 15:30
  • Просмотров: 37
В черниговских троллейбусах выпал снег .. И прямо на головы пассажиров!

В черниговских троллейбусах снежит (фото)
В черниговских троллейбусах снежит (фото)
В черниговских троллейбусах снежит (фото)
В черниговских троллейбусах снежит (фото)

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Источник: 4ernigiv.info

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