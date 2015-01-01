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Старинный Чернигов - ретро всегда интересное и необычное!

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 13:30
  • Просмотров: 33
Вряд ли в Чернигове осталось много тех, кто вспомнит такой вид улицы Льва Толстого. Между тем, именно так она в свое время и выглядела почти как просилок, без троллейбусных проводов, тротуаров и даже асфальта.
Старинный Чернигов - ретро всегда интересное и необычное!
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Источник: Цікавий Чернігів

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