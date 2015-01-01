4ернігів.інфо » Стрічка новин » Старинный Чернигов - ретро всегда интересное и необычное!
Старинный Чернигов - ретро всегда интересное и необычное!
- Сегодня, 13:30
- Просмотров: 33
Вряд ли в Чернигове осталось много тех, кто вспомнит такой вид улицы Льва Толстого. Между тем, именно так она в свое время и выглядела почти как просилок, без троллейбусных проводов, тротуаров и даже асфальта.
Источник: Цікавий Чернігів
Рекомендуем похожее:
Здание иудейской хоральной синагоги. Улица Родимцева, 4.
Всего в Чернигове было в разное время от 4-х до 6-ти синагог. Известны следующие адреса: на
Чернигов без мобильной связи и интернета?
Сейчас каждый имеет средства, чтобы связаться с любым уголком мира и кем почти где угодно. Однако
В Чернигове пока что не будут переименовывать улицы. Вопрос оставили на дор ...
Во время сессии городского совета депутаты не пришли к общему решению и сняли вопрос «О
В Чернигове взялись за капитальный ремонт тротуаров
Управление ЖКХ выделил еще 1,5 миллиона гривен на капитальный ремонт тротуаров нашего города. На
13 сентября в Чернигове покажут в Чернигове места, исполняющие желания
13 сентября в 11:00 Чернигов раскроет свои тайны для всех желающих.
В Чернигове почти не осталось запасов инсулина
В последние дни ушедшего месяца марта инсулинозависимые люди Чернигова и области все чаще стали
На обновленные маршруты в Чернигове выйдут 30 новых автобусо... Новые договоры с перевозчиками - новые маршруты (видео) Биалонистка Ирина Варвинец - лучшая спортсменка области. А е... Как директора школ пользуются компьютером? (видео) Посещаете драмтеатр без помех? Как попадали на спектакль дет... "Глория" Вивальди звучала в стенах художественного музея (ви...
Добавить комментарий!