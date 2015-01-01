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Губернскую чертежной было создано в 1782 году. В начале XIX века для нее было построено здание на улице Преображенской. Это было очень важное ведомство, ведь весь тогдашний землеустройстве, архитектура и планиграфия были сосредоточены именно в губернской чертежной: здесь заключалось все, от обмеров частных землевладений в межевания границ губернии. Все планы и чертежи, а также их тираж и копии выполнялись от руки, что требовало огромных технических знаний и мастерства, а также владение каллиграфическим почерком.
Сооружение была повреждено во время немецко-советской войны, однако восстановлена в начале 1950-х.
Здание чертежной - одна из всего двух дореволюционных сооружений северной стороны улицы Преображенской, переживших войну и пришли к настоящему.
Здание Черниговской губернской чертежной (улица Преображенская, 12)
- Сегодня, 17:00
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Губернскую чертежной было создано в 1782 году. В начале XIX века для нее было построено здание на улице Преображенской. Это было очень важное ведомство, ведь весь тогдашний землеустройстве, архитектура и планиграфия были сосредоточены именно в губернской чертежной: здесь заключалось все, от обмеров частных землевладений в межевания границ губернии. Все планы и чертежи, а также их тираж и копии выполнялись от руки, что требовало огромных технических знаний и мастерства, а также владение каллиграфическим почерком.
Сооружение была повреждено во время немецко-советской войны, однако восстановлена в начале 1950-х.
Здание чертежной - одна из всего двух дореволюционных сооружений северной стороны улицы Преображенской, переживших войну и пришли к настоящему.
Источник: Цікавий Чернігів
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