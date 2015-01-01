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В Украине в 2016 году урожай зерновых стал рекордным за период независимости – 66 млн тонн (в зачетном весе) и на 5,9 млн тонн превысил показатель 2015 года.
Как сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия, в 2016 году также установлены рекордные показатели по урожайности зерновых: пшеница – 42,1 ц/га, рожь — 27,3 ц/га, кукуруза — 66 ц/га, горох — 31,3 ц/га.
В целом Украина в прошлом году намолотила 26 млн тонн пшеницы, около 28 млн тонн кукурузы, 9,4 млн тонн ячменя, 391,5 тыс. тонн ржи, 499 тыс. тонн овса, 176,4 тыс. тонн гречки, 745,6 тыс. тонн гороха, 64,8 тыс. тонн риса. Средняя урожайность зерновых составила 46,1 ц/га.
Кроме этого, урожай сахарной свеклы составил 13,9 млн тонн при урожайности 482,4 ц/га, подсолнечника – 13,6 млн тонн (22,4 ц/га), сои – 4,3 млн тонн (23,1 ц/га), картофеля – 20,9 млн тонн (160,7 ц/га), овощей – 9 млн тонн (208,2 ц/га), винограда — 400 тыс. тонн (95,7 ц/га).
Как сообщалось со ссылкой на данные Госстата, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2015 году сократился на 6,1% и составил 59,9 млн тонн, в том числе пшеницы – 26,5 млн тонн, ячменя – 8,48 млн тонн, кукурузы – 23,22 млн тонн.
Минагропрод прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2016/2017 маркетинговом году (июль-июнь) на уровне 41,56 млн тонн.
Подешевеет ли хлеб? В 2016 году Украина собрала рекордный урожай зерновых
- Сегодня, 13:45
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В Украине в 2016 году урожай зерновых стал рекордным за период независимости – 66 млн тонн (в зачетном весе) и на 5,9 млн тонн превысил показатель 2015 года.
Как сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия, в 2016 году также установлены рекордные показатели по урожайности зерновых: пшеница – 42,1 ц/га, рожь — 27,3 ц/га, кукуруза — 66 ц/га, горох — 31,3 ц/га.
В целом Украина в прошлом году намолотила 26 млн тонн пшеницы, около 28 млн тонн кукурузы, 9,4 млн тонн ячменя, 391,5 тыс. тонн ржи, 499 тыс. тонн овса, 176,4 тыс. тонн гречки, 745,6 тыс. тонн гороха, 64,8 тыс. тонн риса. Средняя урожайность зерновых составила 46,1 ц/га.
Кроме этого, урожай сахарной свеклы составил 13,9 млн тонн при урожайности 482,4 ц/га, подсолнечника – 13,6 млн тонн (22,4 ц/га), сои – 4,3 млн тонн (23,1 ц/га), картофеля – 20,9 млн тонн (160,7 ц/га), овощей – 9 млн тонн (208,2 ц/га), винограда — 400 тыс. тонн (95,7 ц/га).
Как сообщалось со ссылкой на данные Госстата, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2015 году сократился на 6,1% и составил 59,9 млн тонн, в том числе пшеницы – 26,5 млн тонн, ячменя – 8,48 млн тонн, кукурузы – 23,22 млн тонн.
Минагропрод прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2016/2017 маркетинговом году (июль-июнь) на уровне 41,56 млн тонн.
Источник: interfax
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