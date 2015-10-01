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А именно в Словакию, Венгрию и Будапешт.
В Министерстве инфраструктуры изучают возможность запуска поезда из Украины в Словакию. Кроме того, уже в 2017 году должен быть запущен поезд в Венгрию.
Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
«Сейчас рассматривается новое направление на Польшу. Кроме того, мы хотим запустить в этом году маршрут Мукачево-Будапешт. Это тоже потенциально очень интересное направление. Рассматриваем направление на Словакию. В течение последних десятилетий сложилось так, что «Поезд номер 1″ у нас был на Москву, но должен быть на Европу. И мы боремся за это», — заявил Омелян.
Ранее ЦТС уже писал о том, что «Укрзализныця» вслед за Перемышлем в ближайшее время может сформировать еще один прямой маршрут в Польшу — до Хелма, где есть колея шириной 1520 мм.
Также в конце декабря минувшего года председатель правления ПАО «Укрзализныця» Войцех Балчун сообщил о том, что уже ведутся переговоры о запуске железнодорожного сообщения между Мукачево и Будапештом.
Напомним, что на территории Украины наибольший участок комбинированной колеи (1520 мм + 1435 мм (европейская)) находится именно в Закарпатье на участках Чоп – Батьево – Мукачево (около 40 км, электрифицирован) и Батьево – Королево – Дяково (около 80 км).
В среднесрочной перспектив в УЗ рассматривают запуск поездов и на других направлениях в Европу, в частности, в страны Балтии.
«Укрзализныця» планирует запустить несколько новых поездов за границу
- Сегодня, 14:00
- Просмотров: 28
А именно в Словакию, Венгрию и Будапешт.
В Министерстве инфраструктуры изучают возможность запуска поезда из Украины в Словакию. Кроме того, уже в 2017 году должен быть запущен поезд в Венгрию.
Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
«Сейчас рассматривается новое направление на Польшу. Кроме того, мы хотим запустить в этом году маршрут Мукачево-Будапешт. Это тоже потенциально очень интересное направление. Рассматриваем направление на Словакию. В течение последних десятилетий сложилось так, что «Поезд номер 1″ у нас был на Москву, но должен быть на Европу. И мы боремся за это», — заявил Омелян.
Ранее ЦТС уже писал о том, что «Укрзализныця» вслед за Перемышлем в ближайшее время может сформировать еще один прямой маршрут в Польшу — до Хелма, где есть колея шириной 1520 мм.
Также в конце декабря минувшего года председатель правления ПАО «Укрзализныця» Войцех Балчун сообщил о том, что уже ведутся переговоры о запуске железнодорожного сообщения между Мукачево и Будапештом.
Напомним, что на территории Украины наибольший участок комбинированной колеи (1520 мм + 1435 мм (европейская)) находится именно в Закарпатье на участках Чоп – Батьево – Мукачево (около 40 км, электрифицирован) и Батьево – Королево – Дяково (около 80 км).
В среднесрочной перспектив в УЗ рассматривают запуск поездов и на других направлениях в Европу, в частности, в страны Балтии.
Источник: cfts.org.ua
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