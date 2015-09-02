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Эксперты называют новую украинскую разработку конкурентом российской Арматы. Патент на украинский танк Тирекс опубликован на сайте «Национального промышленного портала» Украины.
Запатентован новый украинский танк. Фото: из открытых источников
Согласно концепции, «Тирекс» должен быть устойчив к кумулятивным боеприпасам. По аналогии с «Арматой» он будет оснащен бронированной капсулой с местами для трех членов экипажа, а также необитаемой башней.
Танк предполагается оснастить 125-миллиметровым орудием с дистанционно управляемым автоматическим механизмом заряжания и пулеметами, а также динамической защитой «Нож» и «Дуплет».
Тирекс планируется переделывать из старых советских танков Т-64 и Т-72.
Ранее главный редактор украинского журнала Defense Express Сергей Згурец заявлял, что первый образец танка Тирекс будет выпущен до конца 2016 года. Как говорилось в сообщении создателей танка, новые машины «сравнимы с наиболее современными боевыми бронированными машинами, включая и широко разрекламированную «Армату».
Стоит напомнить тот факт, что за последние пять лет доля украинских оружейников в мире выросла с 1,9% до 2,6%. Киевский бронетанковый завод, входящий в состав госконцерна ”Укроборонпром”, запустил новый цех по производству корпусов для бронетранспортеров БТР-3.
В Украине запатентовали новый танк
- Сегодня, 14:15
- Просмотров: 30
Эксперты называют новую украинскую разработку конкурентом российской Арматы. Патент на украинский танк Тирекс опубликован на сайте «Национального промышленного портала» Украины.
Запатентован новый украинский танк. Фото: из открытых источников
Согласно концепции, «Тирекс» должен быть устойчив к кумулятивным боеприпасам. По аналогии с «Арматой» он будет оснащен бронированной капсулой с местами для трех членов экипажа, а также необитаемой башней.
Танк предполагается оснастить 125-миллиметровым орудием с дистанционно управляемым автоматическим механизмом заряжания и пулеметами, а также динамической защитой «Нож» и «Дуплет».
Тирекс планируется переделывать из старых советских танков Т-64 и Т-72.
Ранее главный редактор украинского журнала Defense Express Сергей Згурец заявлял, что первый образец танка Тирекс будет выпущен до конца 2016 года. Как говорилось в сообщении создателей танка, новые машины «сравнимы с наиболее современными боевыми бронированными машинами, включая и широко разрекламированную «Армату».
Стоит напомнить тот факт, что за последние пять лет доля украинских оружейников в мире выросла с 1,9% до 2,6%. Киевский бронетанковый завод, входящий в состав госконцерна ”Укроборонпром”, запустил новый цех по производству корпусов для бронетранспортеров БТР-3.
Источник: hyser.com.ua
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