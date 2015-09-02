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В Украине запатентовали новый танк

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 14:15
  • Просмотров: 30
В Украине запатентовали новый танк

Эксперты называют новую украинскую разработку конкурентом российской Арматы. Патент на украинский танк Тирекс опубликован на сайте «Национального промышленного портала» Украины.

Запатентован новый украинский танк. Фото: из открытых источников

Согласно концепции, «Тирекс» должен быть устойчив к кумулятивным боеприпасам. По аналогии с «Арматой» он будет оснащен бронированной капсулой с местами для трех членов экипажа, а также необитаемой башней.

Танк предполагается оснастить 125-миллиметровым орудием с дистанционно управляемым автоматическим механизмом заряжания и пулеметами, а также динамической защитой «Нож» и «Дуплет».

Тирекс планируется переделывать из старых советских танков Т-64 и Т-72.

Ранее главный редактор украинского журнала Defense Express Сергей Згурец заявлял, что первый образец танка Тирекс будет выпущен до конца 2016 года. Как говорилось в сообщении создателей танка, новые машины «сравнимы с наиболее современными боевыми бронированными машинами, включая и широко разрекламированную «Армату».

Стоит напомнить тот факт, что за последние пять лет доля украинских оружейников в мире выросла с 1,9% до 2,6%. Киевский бронетанковый завод, входящий в состав госконцерна ”Укроборонпром”, запустил новый цех по производству корпусов для бронетранспортеров БТР-3.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: hyser.com.ua

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