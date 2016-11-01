Курс доллара взлетел еще выше

-1 доллар США – 27,66 грн;-1 евро – 29,1 грн;Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями пятницы, 13 января, повысился на 41 копейку. Евро вырос на 39 копеек и приближается к психологической отметке в 30 грн.Российский рубль «поправился» на 8 копеек.Напомним, 13 января на межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на 39 – 41 копейку. Торги закрылись котировками 27,65 – 27,75 грн. Сегодняшние торги еще не начались. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время доллар в Украине может вырасти до 29 – 30 гривен.Экономисты называют несколько причин для падения гривны: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. По мнению специалистов, курс стабилизируется уже после февраля.В Нацбанке ранее не отрицали, что посленовогоднее укрепление гривны носило ситуативный характер. В 2017 году Минфин Украины ожидает курса 27,2 грн/долл. Глава НБУ Валерия Гонтарева считает заложенный в бюджет-2017 курс доллара реалистичным.За 2015 год гривна обесценилась в полтора раза, а за 2016 год гривна девальвировала на 12,9%, войдя в ТОП-3 самых слабых валют СНГ. Согласно «индексу БигМака» доллар в Украине должен стоить чуть больше 8 грн. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн/долл. – был достигнут в феврале 2015 года.