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В официальных курсах Нацбанка европейская валюта устремилась к 30 гривнам. Национальный банк Украины, на сегодня, 13 января, установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
-1 доллар США – 27,66 грн;
-1 евро – 29,1 грн;
Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями пятницы, 13 января, повысился на 41 копейку. Евро вырос на 39 копеек и приближается к психологической отметке в 30 грн.
Российский рубль «поправился» на 8 копеек.
Напомним, 13 января на межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на 39 – 41 копейку. Торги закрылись котировками 27,65 – 27,75 грн. Сегодняшние торги еще не начались. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время доллар в Украине может вырасти до 29 – 30 гривен.
Экономисты называют несколько причин для падения гривны: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. По мнению специалистов, курс стабилизируется уже после февраля.
В Нацбанке ранее не отрицали, что посленовогоднее укрепление гривны носило ситуативный характер. В 2017 году Минфин Украины ожидает курса 27,2 грн/долл. Глава НБУ Валерия Гонтарева считает заложенный в бюджет-2017 курс доллара реалистичным.
За 2015 год гривна обесценилась в полтора раза, а за 2016 год гривна девальвировала на 12,9%, войдя в ТОП-3 самых слабых валют СНГ. Согласно «индексу БигМака» доллар в Украине должен стоить чуть больше 8 грн. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн/долл. – был достигнут в феврале 2015 года.
Курс доллара взлетел еще выше
- Сегодня, 14:30
- Просмотров: 34
В официальных курсах Нацбанка европейская валюта устремилась к 30 гривнам. Национальный банк Украины, на сегодня, 13 января, установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
-1 доллар США – 27,66 грн;
-1 евро – 29,1 грн;
Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями пятницы, 13 января, повысился на 41 копейку. Евро вырос на 39 копеек и приближается к психологической отметке в 30 грн.
Российский рубль «поправился» на 8 копеек.
Напомним, 13 января на межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на 39 – 41 копейку. Торги закрылись котировками 27,65 – 27,75 грн. Сегодняшние торги еще не начались. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время доллар в Украине может вырасти до 29 – 30 гривен.
Экономисты называют несколько причин для падения гривны: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. По мнению специалистов, курс стабилизируется уже после февраля.
В Нацбанке ранее не отрицали, что посленовогоднее укрепление гривны носило ситуативный характер. В 2017 году Минфин Украины ожидает курса 27,2 грн/долл. Глава НБУ Валерия Гонтарева считает заложенный в бюджет-2017 курс доллара реалистичным.
За 2015 год гривна обесценилась в полтора раза, а за 2016 год гривна девальвировала на 12,9%, войдя в ТОП-3 самых слабых валют СНГ. Согласно «индексу БигМака» доллар в Украине должен стоить чуть больше 8 грн. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн/долл. – был достигнут в феврале 2015 года.
Источник: Сегодня
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