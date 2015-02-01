«Коммунальная революция». Тепло подешевеет на 15%, но каждый украинец заплатит за аудит квартиры

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Новые Государственные строительные нормы (ГСН) приняло Министерство регионального строительства Украины. Новый документ касается нормативов теплоизоляции зданий, которые, как заявляют в министерстве, позволят сократить потребление тепла на 15%. Ожидаемо, что пропорционально снизятся и суммы в платежках.
Кроме того, уже в ближайшее время, по словам вице-премьера Геннадия Зубко, парламентарий должен принять новую редакцию закона о «Жилищно-коммунальных услугах» и закон «Об энергетической эффективности зданий». Было выяснено, когда и как на украинцев повлияет «коммунальная революция».
Платить за тепло меньше
Принятый ГСН, уверен замминистра регионального строительства Лев Парцхаладзе, позволит ежегодно экономить 1 миллиард гривен (потребление газа сократится на 150 миллионов кубометров газа). Чиновники пересмотрели требование к энергоэффективности зданий, которые придется учитывать всем строителям еще на этапе проектирования.
«Благодаря принятию этой нормы, услуги на тепло в новостройках станут дешевле на 15%. К тому же, Украина сможет дополнительно экономить по 1 млрд грн в год, то есть через 5 лет это может быть уже 5 млрд. Для энергонезависимости нашей страны – это большой шаг», – сказал Парцхаладзе.
«Благодаря принятию этой нормы, услуги на тепло в новостройках станут дешевле на 15%. К тому же, Украина сможет дополнительно экономить по 1 млрд грн в год, то есть через 5 лет это может быть уже 5 млрд. Для энергонезависимости нашей страны – это большой шаг», – сказал Парцхаладзе.
Однако платить на 15% меньше за тепло смогут только жители тех домов, которые появятся после внедрения новой ГСН. Остальным же, чтобы платить меньше, придется инвестировать деньги в утепление уже построенных зданий. Потенциал такой экономии огромный. Уже сейчас, как показывает практика, жильцы утепленных многоэтажек могут платить за отопление квадратного метра до пяти гривен, в то время как в домах с низкой энергоэффективностью отопление может обходиться дороже 30 гривен, то есть в шесть раз дороже.
По словам председателя одного из киевских ОСМД Василия Рудницкого, в его дома отопление одного квадратного метра стоит 6,85 гривны. Так, за тепло в квартире площадью 50 квадратов придется отдать всего 342,5 гривны. В то же время жителям столицы, которые живут в такой же квартире, но, к примеру, в доме без теплового счетчика, придется заплатить 1648,5 гривны. «У нас батарея чуть-чуть теплая, а в хате не меньше 20 градусов! Дом утеплен, поставлен счетчик, создан тепловой пункт», – поясняет Василий Рудницкий.
Добиться такого результата удалось за счет термомодернизации дома – утепления стен, швов, замены окон. Чем меньше «теряется» тепла, тем меньше придется платить за отопление. Чтобы платить меньше, энергоаудитор Сергей Свистюк советует установить счетчики, индивидуальный тепловой пункт, провести энергоаудит и утеплить дома.
«Если это касается системы отопления, то это должны быть погодозависимые регуляторы, балансировочные клапаны на стояки, терморегуляторы на батареях в квартирах», – отмечает Сергей Свистюк. Такая система в доме на 100 квартир может обойтись в 300 тысяч гривен, то есть всего по 3000 гривен с каждой квартиры. Такое оборудование позволит экономить от 15 до 30% тепла и окупится за 2-3 отопительных сезона. Если бы Украина достигла уровня энергоэффективности Польши, уверен заместитель главы парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Домбровский, и отказалась от импорта газа, благосостояние украинцев можно было бы увеличить в 3,5 раза. «За 25 лет независимости северному соседу мы заплатили более 100 миллиардов долларов за газ, это еще один ВВП», – рассказывает парламентарий.
Кроме того, по словам вице-премьера Владимира Гройсмана, если бы Украина отказалась от импорта газа в результате увеличения объемов собственной добычи и сокращения потребления, курс доллара, даже с учетом сложной экономической ситуации, был бы на уровне 18,5 гривны.
До конца года украинцев хотят обязать платить пеню и проводить аудиты
«На пленарной неделе будем просить один день энергоэффективности в Раде», – заявил вице-премьер Зубко. Уже в ближайшее время Рада должна принять несколько важных законопроектов, среди которых «Об энергетической эффективности зданий» и новая редакция закона «О жилищно-коммунальных услугах».
Согласно первому документу, все объекты строительства и уже возведенные здания должны пройти аудит энергетической эффективности за свой счет. Если энергоаудит будут проводить в жилой многоэтажке, платить придется всем собственникам квартир. Как отмечают эксперты, в среднем аудит типичной многоэтажки может обойтись в 5-12 тысяч гривен. Сумма зависит от площади дома и оборудования, которое использует энергоаудитор. К примеру, семье, которая живет в доме на сто квартир, за аудит придется заплатить от 50 до 120 гривен.
Примерная стоимость энергоаудита для многоэтажек:
-до 100 квартир – 9.5 тыс. гривен
-до 300 квартир – 12 тыс. гривен
-до 350 квартир – 13 тыс. гривен
«Этот закон обязательственный. Мы все должны понимать, что этот закон устанавливает требования к каждому зданию проводить энергетический аудит и иметь сертификат энергетической эффективности при определенных обстоятельствах. Более того, закон обязывает собственников жилья проводить технический осмотр систем кондиционирования и водоснабжения, это касается систем, которые имеют большую мощность», – отмечает соавтор законопроекта Алена Бабак.
В новой редакции закона «О жилищно-коммунальных услугах» вводится понятие «управитель» ОСМД, кроме того, в документе есть, как отмечает Алена Бабак, спорный момент – украинцев с долгами за коммуналку планируют обязать платить пеню.
«В случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,1 процента за каждый день просрочки от суммы долга», – говорится в законопроекте. Так, за год долг может увеличиться на 36,5%. Максимальная пеня не может составлять больше 100% от суммы долга. Пеня насчитывается после 20 числа каждого месяца. Так, если просрочить платежку на 10 дней, придется заплатить всего на 1% больше.
Отметим, цены на жилищно-коммунальные услуги в Украине с января по октябрь 2016 выросли на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Госстата. Наибольший процент роста цен приходится на горячую воду и отопление – 75,3%. На электроэнергию за 10 месяцев этого года цена выросла на 63%. Отдельно за воду население будет платить на 30,5% больше чем в прошлом году. Цены на природный газ выросли на 21,5%. Этот показатель меньше, чем в октябре прошлого года, когда цена поднялась до 42,2%. За канализацию населения также платить больше на 20,7%
«Коммунальная революция». Тепло подешевеет на 15%, но каждый украинец заплатит за аудит квартиры
- Сегодня, 15:00
- Просмотров: 37
Новые Государственные строительные нормы (ГСН) приняло Министерство регионального строительства Украины. Новый документ касается нормативов теплоизоляции зданий, которые, как заявляют в министерстве, позволят сократить потребление тепла на 15%. Ожидаемо, что пропорционально снизятся и суммы в платежках.
Кроме того, уже в ближайшее время, по словам вице-премьера Геннадия Зубко, парламентарий должен принять новую редакцию закона о «Жилищно-коммунальных услугах» и закон «Об энергетической эффективности зданий». Было выяснено, когда и как на украинцев повлияет «коммунальная революция».
Платить за тепло меньше
Принятый ГСН, уверен замминистра регионального строительства Лев Парцхаладзе, позволит ежегодно экономить 1 миллиард гривен (потребление газа сократится на 150 миллионов кубометров газа). Чиновники пересмотрели требование к энергоэффективности зданий, которые придется учитывать всем строителям еще на этапе проектирования.
«Благодаря принятию этой нормы, услуги на тепло в новостройках станут дешевле на 15%. К тому же, Украина сможет дополнительно экономить по 1 млрд грн в год, то есть через 5 лет это может быть уже 5 млрд. Для энергонезависимости нашей страны – это большой шаг», – сказал Парцхаладзе.
«Благодаря принятию этой нормы, услуги на тепло в новостройках станут дешевле на 15%. К тому же, Украина сможет дополнительно экономить по 1 млрд грн в год, то есть через 5 лет это может быть уже 5 млрд. Для энергонезависимости нашей страны – это большой шаг», – сказал Парцхаладзе.
Однако платить на 15% меньше за тепло смогут только жители тех домов, которые появятся после внедрения новой ГСН. Остальным же, чтобы платить меньше, придется инвестировать деньги в утепление уже построенных зданий. Потенциал такой экономии огромный. Уже сейчас, как показывает практика, жильцы утепленных многоэтажек могут платить за отопление квадратного метра до пяти гривен, в то время как в домах с низкой энергоэффективностью отопление может обходиться дороже 30 гривен, то есть в шесть раз дороже.
По словам председателя одного из киевских ОСМД Василия Рудницкого, в его дома отопление одного квадратного метра стоит 6,85 гривны. Так, за тепло в квартире площадью 50 квадратов придется отдать всего 342,5 гривны. В то же время жителям столицы, которые живут в такой же квартире, но, к примеру, в доме без теплового счетчика, придется заплатить 1648,5 гривны. «У нас батарея чуть-чуть теплая, а в хате не меньше 20 градусов! Дом утеплен, поставлен счетчик, создан тепловой пункт», – поясняет Василий Рудницкий.
Добиться такого результата удалось за счет термомодернизации дома – утепления стен, швов, замены окон. Чем меньше «теряется» тепла, тем меньше придется платить за отопление. Чтобы платить меньше, энергоаудитор Сергей Свистюк советует установить счетчики, индивидуальный тепловой пункт, провести энергоаудит и утеплить дома.
«Если это касается системы отопления, то это должны быть погодозависимые регуляторы, балансировочные клапаны на стояки, терморегуляторы на батареях в квартирах», – отмечает Сергей Свистюк. Такая система в доме на 100 квартир может обойтись в 300 тысяч гривен, то есть всего по 3000 гривен с каждой квартиры. Такое оборудование позволит экономить от 15 до 30% тепла и окупится за 2-3 отопительных сезона. Если бы Украина достигла уровня энергоэффективности Польши, уверен заместитель главы парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Домбровский, и отказалась от импорта газа, благосостояние украинцев можно было бы увеличить в 3,5 раза. «За 25 лет независимости северному соседу мы заплатили более 100 миллиардов долларов за газ, это еще один ВВП», – рассказывает парламентарий.
Кроме того, по словам вице-премьера Владимира Гройсмана, если бы Украина отказалась от импорта газа в результате увеличения объемов собственной добычи и сокращения потребления, курс доллара, даже с учетом сложной экономической ситуации, был бы на уровне 18,5 гривны.
До конца года украинцев хотят обязать платить пеню и проводить аудиты
«На пленарной неделе будем просить один день энергоэффективности в Раде», – заявил вице-премьер Зубко. Уже в ближайшее время Рада должна принять несколько важных законопроектов, среди которых «Об энергетической эффективности зданий» и новая редакция закона «О жилищно-коммунальных услугах».
Согласно первому документу, все объекты строительства и уже возведенные здания должны пройти аудит энергетической эффективности за свой счет. Если энергоаудит будут проводить в жилой многоэтажке, платить придется всем собственникам квартир. Как отмечают эксперты, в среднем аудит типичной многоэтажки может обойтись в 5-12 тысяч гривен. Сумма зависит от площади дома и оборудования, которое использует энергоаудитор. К примеру, семье, которая живет в доме на сто квартир, за аудит придется заплатить от 50 до 120 гривен.
Примерная стоимость энергоаудита для многоэтажек:
-до 100 квартир – 9.5 тыс. гривен
-до 300 квартир – 12 тыс. гривен
-до 350 квартир – 13 тыс. гривен
«Этот закон обязательственный. Мы все должны понимать, что этот закон устанавливает требования к каждому зданию проводить энергетический аудит и иметь сертификат энергетической эффективности при определенных обстоятельствах. Более того, закон обязывает собственников жилья проводить технический осмотр систем кондиционирования и водоснабжения, это касается систем, которые имеют большую мощность», – отмечает соавтор законопроекта Алена Бабак.
В новой редакции закона «О жилищно-коммунальных услугах» вводится понятие «управитель» ОСМД, кроме того, в документе есть, как отмечает Алена Бабак, спорный момент – украинцев с долгами за коммуналку планируют обязать платить пеню.
«В случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,1 процента за каждый день просрочки от суммы долга», – говорится в законопроекте. Так, за год долг может увеличиться на 36,5%. Максимальная пеня не может составлять больше 100% от суммы долга. Пеня насчитывается после 20 числа каждого месяца. Так, если просрочить платежку на 10 дней, придется заплатить всего на 1% больше.
Отметим, цены на жилищно-коммунальные услуги в Украине с января по октябрь 2016 выросли на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Госстата. Наибольший процент роста цен приходится на горячую воду и отопление – 75,3%. На электроэнергию за 10 месяцев этого года цена выросла на 63%. Отдельно за воду население будет платить на 30,5% больше чем в прошлом году. Цены на природный газ выросли на 21,5%. Этот показатель меньше, чем в октябре прошлого года, когда цена поднялась до 42,2%. За канализацию населения также платить больше на 20,7%
Источник: Сегодня
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