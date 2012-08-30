Социальная сеть App.net объявила о своём закрытии

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Сервис прекратит своё существование 14 марта в связи с невозможностью получить достойную прибыль и привлечь внимание разработчиков и пользователей.
Когда Twitter только начинал завоёвывать умы пользователей Сети, у сервиса было немало конкурентов, в числе которых был и сайт App.net. Социальная сеть, запущенная в 2012 году и позиционировавшая себя как место без рекламы (но на основе подписки), объявила о своём закрытии.
В App.net больше нельзя зарегистрироваться и оформить подписку, а пользователям до закрытия социальной сети необходимо перенести все свои данные, иначе они будут безвозвратно утеряны. Тем не менее, разработчикам компания сделала небольшой подарок, открыв доступ к исходному коду сервиса.
App.net, основанная Далтоном Колдуэллом (Dalton Caldwell), который сейчас является партнёром венчурного фонда Y Combinator, а также Брайаном Бергом (Bryan Berg), должна была стать местом, где разработчики могли бы демонстрировать публике свои приложения. Для обычных пользователей это был сервис наподобие Twitter, в котором можно было публиковать сообщения, состоящие максимум из 256 символов. Для всего остального в социальной сети существовали сторонние приложения. App.net уверяла, что у пользователей будет полный контроль над их данными. Деньги на сервис собирались посредством краудфандинга — проект получил более $750 тысяч от 11 тысяч вкладчиков.
В ноябре 2012 года социальная сеть запустила программу бесплатных приглашений, которая должна были привести на сайт больше пользователей, но в итоге за членство всё равно приходилось платить. Вероятно, это отпугнуло многих людей от App.net, в результате чего через несколько месяцев сервис перешёл на Freemium-модель. К маю 2013 года у сайта было 100 тысяч пользователей.
Позже сайт перешёл в своего рода «режим обслуживания», поэтому многие о нём могли вообще ничего не слышать. Это решение компания приняла для того, чтобы сохранить те малые средства, которые у неё остались. «С того момента каждый доллар, который приносил App.net, уходил на оплату хостинга и сервисов, необходимых для поддержания работы сайта», — написали Колдуэлл и Берг в прощальной публикации.
Чтобы заставить разработчиков создавать для сервиса приложения, App.net нужны были пользователи, а чтобы привлечь пользователей, необходимы приложения, поэтому разработчики попали в крайне затруднительное положение. «Мы предполагали, что набор разнообразных быстрорастущих сторонних приложений принесёт те цифры, которые необходимы, чтобы бизнес заработал», — написала компания. Схема в самом начале действительно работала, однако в долгосрочной перспективе у неё не было никаких шансов.
Социальная сеть App.net объявила о своём закрытии
- Сегодня, 15:30
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Сервис прекратит своё существование 14 марта в связи с невозможностью получить достойную прибыль и привлечь внимание разработчиков и пользователей.
Когда Twitter только начинал завоёвывать умы пользователей Сети, у сервиса было немало конкурентов, в числе которых был и сайт App.net. Социальная сеть, запущенная в 2012 году и позиционировавшая себя как место без рекламы (но на основе подписки), объявила о своём закрытии.
В App.net больше нельзя зарегистрироваться и оформить подписку, а пользователям до закрытия социальной сети необходимо перенести все свои данные, иначе они будут безвозвратно утеряны. Тем не менее, разработчикам компания сделала небольшой подарок, открыв доступ к исходному коду сервиса.
App.net, основанная Далтоном Колдуэллом (Dalton Caldwell), который сейчас является партнёром венчурного фонда Y Combinator, а также Брайаном Бергом (Bryan Berg), должна была стать местом, где разработчики могли бы демонстрировать публике свои приложения. Для обычных пользователей это был сервис наподобие Twitter, в котором можно было публиковать сообщения, состоящие максимум из 256 символов. Для всего остального в социальной сети существовали сторонние приложения. App.net уверяла, что у пользователей будет полный контроль над их данными. Деньги на сервис собирались посредством краудфандинга — проект получил более $750 тысяч от 11 тысяч вкладчиков.
В ноябре 2012 года социальная сеть запустила программу бесплатных приглашений, которая должна были привести на сайт больше пользователей, но в итоге за членство всё равно приходилось платить. Вероятно, это отпугнуло многих людей от App.net, в результате чего через несколько месяцев сервис перешёл на Freemium-модель. К маю 2013 года у сайта было 100 тысяч пользователей.
Позже сайт перешёл в своего рода «режим обслуживания», поэтому многие о нём могли вообще ничего не слышать. Это решение компания приняла для того, чтобы сохранить те малые средства, которые у неё остались. «С того момента каждый доллар, который приносил App.net, уходил на оплату хостинга и сервисов, необходимых для поддержания работы сайта», — написали Колдуэлл и Берг в прощальной публикации.
Чтобы заставить разработчиков создавать для сервиса приложения, App.net нужны были пользователи, а чтобы привлечь пользователей, необходимы приложения, поэтому разработчики попали в крайне затруднительное положение. «Мы предполагали, что набор разнообразных быстрорастущих сторонних приложений принесёт те цифры, которые необходимы, чтобы бизнес заработал», — написала компания. Схема в самом начале действительно работала, однако в долгосрочной перспективе у неё не было никаких шансов.
Источник: venturebeat.com
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