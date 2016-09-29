Дополнительные средства из бюджета Чернигова - для повышения качества предоставления услуг и сервисов налогоплательщикам

В рамках выполнения Программы осуществления дополнительных мероприятий по мобилизации средств в городской бюджет города Чернигова на 2016 - 2018 годы, утвержденной решением Черниговского городского совета от 29.09.2016 года № 11 / УИИ-12 и на основании решения, принятого 29.09.2016р. на сессии Черниговского городского совета 11 созыва Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области осваивает средства, выделенные из бюджета города в виде субвенций для обеспечения комфортных условий налогоплательщикам.

Так, в Центре обслуживания плательщиков инспекции (далее - ЦОП) предоставляются административные услуги, сервисы и консультации юридическим и физическим лицам, принимается отчетность и корреспонденция,

С целью повышения качества предоставления услуг и сервисов посетителям ЦОП в текущем году обновлена ​​компьютерная техника и обустроены дополнительные рабочие места для посетителей ЦОП; усовершенствована система управления качеством относительно услуг, которые оказывают специалисты налоговой и установлена ​​новая система противопожарной защиты.

Для людей с ограниченными физическими возможностями обустроены удобный и современный пандус.

Привлечение дополнительных финансовых ресурсов органов местного самоуправления из местных бюджетов - это весомая помощь на пути реформирования Государственной фискальной службы Украины и ее превращение из контролирующего органа в сервисную службу.

Отдел организации работы Черниговской ОГНИ