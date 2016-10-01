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Правонарушения в сфере земельного законодательства

Правонарушения в сфере земельного законодательства

По информации начальника отдела экологического налога, рентной платы и местных налогов управления налогов и сборов с юридических лиц Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области Людмилы Гординской, в течение 2016 специалистами отдела доначислено по результатам проведенных проверок 1072,7 тыс. Грн платы за землю.


          Как отметила руководитель отдела наиболее распространенными нарушениями земельного законодательства, установленным в ходе проверок налоговых деклараций по плате за землю за 2016, были:


- Не учет коэффициента индексации нормативной денежной оценки земель 2015 года в размере 1,433;


- Уменьшение обязательств по плате за землю в связи с продажей объекта недвижимости без переоформления документов на землю (расторжение договора аренды или акта на право постоянного пользования земельного участка).


- Несвоевременное представление налоговых деклараций по плате за землю и несвоевременная уплата задекларированных денежных обязательств.


«Обращаю внимание плательщиков платы за землю, в 2017 году применяется коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель: для сельскохозяйственных угодий - 100 процентов; для земель несельскохозяйственного назначения - 106 процентов. Налоговую декларацию по плате за землю за 2017 нужно подать в срок до 20 февраля 2017 года ", - обратила внимание Людмила Гординская.


Отдел организации работы Черниговской ОГНИ


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Источник: 4ernigiv.info/

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