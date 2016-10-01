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Патрульные обнаружили у водителя вещество, похожее на коноплю

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 10:15
  • Просмотров: 23
Патрульные обнаружили у водителя вещество, похожее на коноплю
13 января около десяти вечера экипаж патрульной полиции остановил на улице Шевченко автомобиль Toyota Corolla. У машины не работала подсветка заднего номерного знака.
Во время общения с водителем в полицейских возникло подозрение, что человек находится под действием наркотических средств, он имел характерные внешние признаки. Патрульные сообщили водителю о своих подозрениях и предложили пройти медицинское освидетельствование. Мужчина не возражал.
Перед тем, как доставить водителя в медицинское учреждение, правоохранители провели у него поверхностный осмотр. При осмотре был обнаружен бумажный сверток, развернув который, патрульные увидели зеленую измельченное вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли.
Водителя задержали, а на место вызвали следственно-оперативную группу. Для подтверждения или опровержения подозрения относительно употребления им наркотических средств человек сдал биоматериал на анализ в медицинском учреждении. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговашаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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