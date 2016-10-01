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16 января около пяти вечера в один из магазинов города зашел мужчина и попросил, чтобы кто-то из персонала позвонил его родным, потому что он не может добраться домой. По всем признакам было видно, что гражданин сильно пьян. Одна из продавщиц набрала указанный человеком номер, однако трубку никто не взял.
Услышав, что на звонок никто не отвечает, неизвестный начал ссориться и требовать от персонала магазина, чтобы его отвезли домой. Во время ссоры мужчина вытащил из-под одежды предмет, похожий на пистолет, и стал угрожать им, направлять на работников магазина и посетителей.
Персонала удалось позвонить на линию «102». Услышав, что в магазин едет полиция, неизвестный выбежал на улицу. Патрульные задержали хулигана за несколько сотен метров от магазина, узнав его по описанию, что им предоставили. Во время поверхностного осмотра у мужчины, кроме предмета, похожего на пистолет, правоохранители обнаружили еще и нож. Об этом сообщает пресс-служба полиции Чернигова
Задержанным оказался 33-летний черниговец. Патрульные передали его следственно-оперативной группе Черниговского городского отдела полиции.
Позже в медицинском учреждении было зафиксировано, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.
В Чернигове задержали нетрезвого черниговца, который бросался на людей в магазине
- Сегодня, 10:30
- Просмотров: 28
16 января около пяти вечера в один из магазинов города зашел мужчина и попросил, чтобы кто-то из персонала позвонил его родным, потому что он не может добраться домой. По всем признакам было видно, что гражданин сильно пьян. Одна из продавщиц набрала указанный человеком номер, однако трубку никто не взял.
Услышав, что на звонок никто не отвечает, неизвестный начал ссориться и требовать от персонала магазина, чтобы его отвезли домой. Во время ссоры мужчина вытащил из-под одежды предмет, похожий на пистолет, и стал угрожать им, направлять на работников магазина и посетителей.
Персонала удалось позвонить на линию «102». Услышав, что в магазин едет полиция, неизвестный выбежал на улицу. Патрульные задержали хулигана за несколько сотен метров от магазина, узнав его по описанию, что им предоставили. Во время поверхностного осмотра у мужчины, кроме предмета, похожего на пистолет, правоохранители обнаружили еще и нож. Об этом сообщает пресс-служба полиции Чернигова
Задержанным оказался 33-летний черниговец. Патрульные передали его следственно-оперативной группе Черниговского городского отдела полиции.
Позже в медицинском учреждении было зафиксировано, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.
Источник: 4ernigiv.info
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