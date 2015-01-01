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О развитии сферы предоставления бесплатной вторичной помощи в области и законодательных нововведениях рассказала 16 января, на пресс-брифинге директор Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в области Ирина Протченко.
Руководитель центра отметила, что с 2013 года возглавляемая им организация оказывает бесплатную вторичную правовую помощь в уголовном процессе, ежегодно обеспечивая доступ к правосудию в среднем 1700 подозреваемым и обвиняемым. Только в прошлом году благодаря правовой помощи центра 145 граждан освобождены от отбывания наказания с испытанием, закрыто 55 уголовных производств, 15 человек оправдано, зафиксировано 31 случай избрания более мягкой меры пресечения. Об этом сообщает департамент информдеятельности Черниговской ОГА
С 1 сентября прошлого года в 19-ти районах области начали работу вновь отделы местных центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи - бюро правовой помощи. Их основные задачи: правопросвитництво, предоставление бесплатной первичной и обеспечение доступа к бесплатной вторичной правовой помощи, а также обеспечение доступа к электронным сервисам Минюста.
Более полная информация на официальном сайте облгосадминистрации по ссылке.
В Чернигове рассказали о новациях в системе бесплатной правовой помощи
- Сегодня, 10:45
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О развитии сферы предоставления бесплатной вторичной помощи в области и законодательных нововведениях рассказала 16 января, на пресс-брифинге директор Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в области Ирина Протченко.
Руководитель центра отметила, что с 2013 года возглавляемая им организация оказывает бесплатную вторичную правовую помощь в уголовном процессе, ежегодно обеспечивая доступ к правосудию в среднем 1700 подозреваемым и обвиняемым. Только в прошлом году благодаря правовой помощи центра 145 граждан освобождены от отбывания наказания с испытанием, закрыто 55 уголовных производств, 15 человек оправдано, зафиксировано 31 случай избрания более мягкой меры пресечения. Об этом сообщает департамент информдеятельности Черниговской ОГА
С 1 сентября прошлого года в 19-ти районах области начали работу вновь отделы местных центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи - бюро правовой помощи. Их основные задачи: правопросвитництво, предоставление бесплатной первичной и обеспечение доступа к бесплатной вторичной правовой помощи, а также обеспечение доступа к электронным сервисам Минюста.
Более полная информация на официальном сайте облгосадминистрации по ссылке.
Источник: 4ernigiv.info
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