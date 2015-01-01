﻿﻿ В Чернигове рассказали о новациях в системе бесплатной правовой помощи » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » В Чернигове рассказали о новациях в системе бесплатной правовой помощи
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

В Чернигове рассказали о новациях в системе бесплатной правовой помощи

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 10:45
  • Просмотров: 28
В Чернигове рассказали о новациях в системе бесплатной правовой помощи
О развитии сферы предоставления бесплатной вторичной помощи в области и законодательных нововведениях рассказала 16 января, на пресс-брифинге директор Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в области Ирина Протченко.

Руководитель центра отметила, что с 2013 года возглавляемая им организация оказывает бесплатную вторичную правовую помощь в уголовном процессе, ежегодно обеспечивая доступ к правосудию в среднем 1700 подозреваемым и обвиняемым. Только в прошлом году благодаря правовой помощи центра 145 граждан освобождены от отбывания наказания с испытанием, закрыто 55 уголовных производств, 15 человек оправдано, зафиксировано 31 случай избрания более мягкой меры пресечения. Об этом сообщает департамент информдеятельности Черниговской ОГА

С 1 сентября прошлого года в 19-ти районах области начали работу вновь отделы местных центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи - бюро правовой помощи. Их основные задачи: правопросвитництво, предоставление бесплатной первичной и обеспечение доступа к бесплатной вторичной правовой помощи, а также обеспечение доступа к электронным сервисам Минюста.

Более полная информация на официальном сайте облгосадминистрации по ссылке.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

На Черниговщине подписали меморандум о правовом сотрудничестве

В Чернигове был подписан Меморандум о взаимодействии по предоставлению бесплатной первичной

Бесплатную юридическую помощь в Чернигове за месяц получило 72 человека

Состоялся круглый стол по результатам первого месяца работы Черниговского городского центра по

Результаты общественного исследования качества работы Апелляционного суда Ч ...

Состоялась презентация результатов опроса граждан-посетителей Апелляционного суда Черниговской

Две черниговские машины скорой помощи уехали в Нежин

Черниговский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил 27

На Черниговщине план создания центров первичной медицинской помощи выполнен ...

На Черниговщине, как и еще в 13 регионах Украины, план создания центров первичной медицинской

В Чернигове поговорили о проблемах при получении бесплатной вторичной право ...

Основными проблемами, которые мешают получению гражданами бесплатной вторичной правовой помощи,
﻿
Видео
На обновленные маршруты в Чернигове выйдут 30 новых автобусо... Новые договоры с перевозчиками - новые маршруты (видео) Биалонистка Ирина Варвинец - лучшая спортсменка области. А е... Как директора школ пользуются компьютером? (видео) Посещаете драмтеатр без помех? Как попадали на спектакль дет... "Глория" Вивальди звучала в стенах художественного музея (ви...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети