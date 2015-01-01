4ернігів.інфо » Стрічка новин » Денежное обеспечение пограничников, которые выполняют задачи в зоне АТО, будет увеличено
Государственная пограничная служба Украины по поручению Президента Украины инициировала увеличение размера денежного вознаграждения за непосредственное участие пограничников в антитеррористической операции.
Так, Администрацией Госпогранслужбы уже проработан проект соответствующего приказа о повышении денежного вознаграждения военнослужащим, проходящим службу в зоне АТО.
После его подписания размер выплаты на первой линии обороны (линии боевого соприкосновения) составит 6000 гривен, что больше чем ранее на 1800 гривен, а в других районах (местах) проведения АТО составит 2,4 тысячи гривен (увеличение на 1, 2000 гривен).
Стоит также отметить, что принципиально важным достижением прошлого года было реальное повышение денежного обеспечения пограничников до уровня военнослужащих ВСУ и Нацгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ
Это стало возможным благодаря поддержке Президента Украины, Правительства, Министра внутренних дел и неравнодушных народных депутатов Украины.
Сейчас контрактник первого года службы уже получает 7000 гривен, а лейтенант после окончания учебного заведения - 9500 гривен.
Кроме того, стоит заметить, что нынешний бюджет позволяет Госпогранслужбы сохранить положительную динамику выплат и обеспечить на должном уровне текущие потребности службы. Он бюджетом роста и развития. Согласно Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» для пограничного ведомства утверждены расходы в сумме 7 млрд. 063,2 млн. грн. Из которых расходы по общему фонду по сравнению с 2016 годом увеличен на 785, 5 млн. грн или на 12,6%.
Денежное обеспечение пограничников, которые выполняют задачи в зоне АТО, будет увеличено
- Сегодня, 11:00
- Просмотров: 29
Государственная пограничная служба Украины по поручению Президента Украины инициировала увеличение размера денежного вознаграждения за непосредственное участие пограничников в антитеррористической операции.
Так, Администрацией Госпогранслужбы уже проработан проект соответствующего приказа о повышении денежного вознаграждения военнослужащим, проходящим службу в зоне АТО.
После его подписания размер выплаты на первой линии обороны (линии боевого соприкосновения) составит 6000 гривен, что больше чем ранее на 1800 гривен, а в других районах (местах) проведения АТО составит 2,4 тысячи гривен (увеличение на 1, 2000 гривен).
Стоит также отметить, что принципиально важным достижением прошлого года было реальное повышение денежного обеспечения пограничников до уровня военнослужащих ВСУ и Нацгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ
Это стало возможным благодаря поддержке Президента Украины, Правительства, Министра внутренних дел и неравнодушных народных депутатов Украины.
Сейчас контрактник первого года службы уже получает 7000 гривен, а лейтенант после окончания учебного заведения - 9500 гривен.
Кроме того, стоит заметить, что нынешний бюджет позволяет Госпогранслужбы сохранить положительную динамику выплат и обеспечить на должном уровне текущие потребности службы. Он бюджетом роста и развития. Согласно Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» для пограничного ведомства утверждены расходы в сумме 7 млрд. 063,2 млн. грн. Из которых расходы по общему фонду по сравнению с 2016 годом увеличен на 785, 5 млн. грн или на 12,6%.
Источник: 4ernigiv.info
Рекомендуем похожее:
Оперативная сводка от пограничников
Через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 5,5 тыс. человек и 1,1
Какие пенсии будут получать черниговцы в 2017 году
Как отмечают в Пенсионном фонде (ПФ), средний размер пенсии украинцев достигнет 2000 гривен. Тем
Черниговская таможня пополнила бюджет на 4,2 миллиарда гривен
В течение 11 месяцев текущего года Черниговской таможней ДФС перечислено в Государственный бюджет
С четверга в Украине выросли минимальная зарплата и прожиточный минимум
В Украине с 1 декабря на 10% повышаются минимальная заработная плата, пенсия и прожиточный
Яценюк выделит 2,5 млрд гривен на обустройство украино-российской границы
На содержание украинских военных атташе и миротворцев будет выделено 135 млн грн
Черниговский театр теней FireFlies собрал 30 тысяч гривен для нужд бойцов А ...
Коллектив черниговского театра теней FireFlies провел благотворительный концерт-шоу в поддержку
На обновленные маршруты в Чернигове выйдут 30 новых автобусо... Новые договоры с перевозчиками - новые маршруты (видео) Биалонистка Ирина Варвинец - лучшая спортсменка области. А е... Как директора школ пользуются компьютером? (видео) Посещаете драмтеатр без помех? Как попадали на спектакль дет... "Глория" Вивальди звучала в стенах художественного музея (ви...
Добавить комментарий!