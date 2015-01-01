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Прилуцкая местная прокуратура обратилась в хозяйственный суд с иском о признании недействительным договора о совместной деятельности, согласно которому субъекту хозяйствования передано в пользование 36 тыс га охотничьих угодий.
Как установлено, в 2006 году решением Черниговского областного совета охотничье-рыболовном предприятию Ичнянского района передано в пользование 114,2 тыс га угодий для ведения охотничьего хозяйства.
В то же время, несмотря на требования Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте», по исключительным полномочиям областных советов по передаче охотничьих угодий в пользование, предприятие в 2009 году заключило договор и фактически передало в январе 2027 другому обществу часть угодий площадью почти 36 тыс га для совместного ведения охотничьего хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.
Реализуя конституционную функцию представительства интересов государства в суде, прокурор обратился в суд для устранения нарушений закона и защиты интересов государства.
На Черниговщине прокурор обратился в суд об отмене незаконно заключенного соглашения о передаче 36 тыс га охотничьих угодий
- Сегодня, 11:30
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Прилуцкая местная прокуратура обратилась в хозяйственный суд с иском о признании недействительным договора о совместной деятельности, согласно которому субъекту хозяйствования передано в пользование 36 тыс га охотничьих угодий.
Как установлено, в 2006 году решением Черниговского областного совета охотничье-рыболовном предприятию Ичнянского района передано в пользование 114,2 тыс га угодий для ведения охотничьего хозяйства.
В то же время, несмотря на требования Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте», по исключительным полномочиям областных советов по передаче охотничьих угодий в пользование, предприятие в 2009 году заключило договор и фактически передало в январе 2027 другому обществу часть угодий площадью почти 36 тыс га для совместного ведения охотничьего хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.
Реализуя конституционную функцию представительства интересов государства в суде, прокурор обратился в суд для устранения нарушений закона и защиты интересов государства.
Источник: 4ernigiv.info
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