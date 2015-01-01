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Органами прокуратуры области постоянно изучается вопрос соблюдения требований законодательства при использовании субъектами хозяйствования земель лесного фонда и сельскохозяйственного назначения.
Как установлено, имеют место случаи передачи в аренду земельных участков без проведения нормативной денежной оценки.
Согласно требованиям закона нормативная денежная оценка земель является необходимым при определении размера арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности и земельного налога на них. Ее отсутствие при заключении договора приводит к неправильному расчету арендной платы и недополучения государством средств от использования земли.
Так, одним из сельскохозяйственных предприятий области еще с 2006 года используется на правах аренды земельный участок лесного фонда площадью 740 га, стоимостью более 6 млн грн разработки и согласования технической документации по нормативной денежной оценке земельного участка. Вследствие таким действий причинен вред финансовым интересам государства в виде непоступления средств в бюджет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.
Учитывая, что землепользователь не принял мер по приведению договора аренды в соответствие с требованиями законодательства, Прилуцкий местная прокуратура обратилась в суд с иском о признании его недействительным и возвращении земельного участка в государственную собственность.
Прокуратура обратилась в суд с иском о возврате в собственность государства 740 га леса стоимостью 6 млн грн
- Сегодня, 12:00
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Органами прокуратуры области постоянно изучается вопрос соблюдения требований законодательства при использовании субъектами хозяйствования земель лесного фонда и сельскохозяйственного назначения.
Как установлено, имеют место случаи передачи в аренду земельных участков без проведения нормативной денежной оценки.
Согласно требованиям закона нормативная денежная оценка земель является необходимым при определении размера арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности и земельного налога на них. Ее отсутствие при заключении договора приводит к неправильному расчету арендной платы и недополучения государством средств от использования земли.
Так, одним из сельскохозяйственных предприятий области еще с 2006 года используется на правах аренды земельный участок лесного фонда площадью 740 га, стоимостью более 6 млн грн разработки и согласования технической документации по нормативной денежной оценке земельного участка. Вследствие таким действий причинен вред финансовым интересам государства в виде непоступления средств в бюджет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.
Учитывая, что землепользователь не принял мер по приведению договора аренды в соответствие с требованиями законодательства, Прилуцкий местная прокуратура обратилась в суд с иском о признании его недействительным и возвращении земельного участка в государственную собственность.
Источник: 4ernigiv.info
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