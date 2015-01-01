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Следственными отделом прокуратуры области сообщено о подозрении двум работникам полиции в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение по предварительному сговору неправомерной выгоды, совмещенной с вымогательством).
Как установлено досудебным расследованием, в декабре прошлого года правоохранители при осуществлении охраны общественного порядка территории г. Прилук за нарушение правил дорожного движения остановили транспортное средство и требовали от водителя 8 тыс грн неправомерной выгоды за не составление протокола об административном правонарушении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области
При получении средств правоохранители были разоблачены.
Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.
Прокуратура предупредила полицейских о подозрении в получении неправомерной выгоды
- Вчера, 15:00
- Просмотров: 25
Следственными отделом прокуратуры области сообщено о подозрении двум работникам полиции в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение по предварительному сговору неправомерной выгоды, совмещенной с вымогательством).
Как установлено досудебным расследованием, в декабре прошлого года правоохранители при осуществлении охраны общественного порядка территории г. Прилук за нарушение правил дорожного движения остановили транспортное средство и требовали от водителя 8 тыс грн неправомерной выгоды за не составление протокола об административном правонарушении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области
При получении средств правоохранители были разоблачены.
Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.
Источник: 4ernigiv.info
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