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Прокуратура предупредила полицейских о подозрении в получении неправомерной выгоды

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 15:00
  • Просмотров: 25
Прокуратура предупредила полицейских о подозрении в получении неправомерной выгоды
Следственными отделом прокуратуры области сообщено о подозрении двум работникам полиции в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение по предварительному сговору неправомерной выгоды, совмещенной с вымогательством).

Как установлено досудебным расследованием, в декабре прошлого года правоохранители при осуществлении охраны общественного порядка территории г. Прилук за нарушение правил дорожного движения остановили транспортное средство и требовали от водителя 8 тыс грн неправомерной выгоды за не составление протокола об административном правонарушении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области

 При получении средств правоохранители были разоблачены.

 Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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