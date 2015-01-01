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При проведении аналитически-поисковых мероприятий сотрудники Черниговской таможни ДФС осуществили проверку внешнеэкономической поставки дубовых пиломатериалов.
Грузоотправитель частный предприниматель из города Сумы, получатель - польское предприятие. Для таможенного оформления предприниматель предоставила необходимые товаросопроводительные документы. Однако в ходе дальнейшей проверки, которая проводилась в сотрудничестве с правоохранительными органами, было установлено, что получены они на основании подделки. Для осуществления экспортных операций необходимо получить сертификат о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов. Именно этот документ предприниматель получила незаконным путем, использовав для этого фиктивные накладные. Информацию сообщает отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Гражданка, действуя как физическое лицо-предприниматель, совершившего действия, способствовавшие перемещению через границу с сокрытием от таможенного контроля товаров «пиломатериал дубовый, доска не обрезная дубовая» общей стоимостью 152,4 тыс. Гривен. В отношении нее таможней возбуждено дело о нарушении таможенных правил по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.
Черниговские таможенники обнаружили нарушения при вывозе пиломатериалов
- Сегодня, 12:30
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При проведении аналитически-поисковых мероприятий сотрудники Черниговской таможни ДФС осуществили проверку внешнеэкономической поставки дубовых пиломатериалов.
Грузоотправитель частный предприниматель из города Сумы, получатель - польское предприятие. Для таможенного оформления предприниматель предоставила необходимые товаросопроводительные документы. Однако в ходе дальнейшей проверки, которая проводилась в сотрудничестве с правоохранительными органами, было установлено, что получены они на основании подделки. Для осуществления экспортных операций необходимо получить сертификат о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов. Именно этот документ предприниматель получила незаконным путем, использовав для этого фиктивные накладные. Информацию сообщает отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Гражданка, действуя как физическое лицо-предприниматель, совершившего действия, способствовавшие перемещению через границу с сокрытием от таможенного контроля товаров «пиломатериал дубовый, доска не обрезная дубовая» общей стоимостью 152,4 тыс. Гривен. В отношении нее таможней возбуждено дело о нарушении таможенных правил по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.
Источник: 4ernigiv.info
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