Янтарь на сумму свыше 229 тыс. грн задержали черниговские таможенники

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Два пакета с необработанным камнем обнаружили сотрудники Черниговской таможни ДФС вместе с пограничниками в пункте пропуска «Сеньковка» при осуществлении таможенного досмотра салона автомобиля «VOLKSWAGEN». Руководил данным автомобилем гражданин Украины. Кроме него в автомобиле находилось еще восемь пассажиров. Все направлялись за пределы Украины.
Водитель для пересечения границы избрал полосу упрощенного контроля. Однако, на основании оценки и анализа рисков транспортное средство по требованию сотрудника таможни перевели в «красный коридор» для проведения таможенного досмотра. В салоне авто обнаружили черный полиэтиленовый пакет, который был обмотан скотчем. Водитель сообщил, что данный пакет он перемещает в качестве передачи. Пояснил, что в нем находятся радиозапчастины ... Пакет открыли. В нем находилась картонная коробка красного цвета, а в ней - еще два обернуты скотчем пакеты. Внутри них увидели необработанное камни желто-коричневого цвета неправильной формы. Общим количеством 33 шт. и весом не более 2-х кг. Так как никаких документов на товар не было, камни были приняты таможней на хранение. Информацию сообщает отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Для проведения идентификации товара и определения его стоимости камней направили на экспертизу в Специализированной лаборатории по экспертизе и исследований ДФС. Вывод экспертов подтвердил, что это драгоценные камни органогенного образования - янтарь (разновидности сукцинит), в состоянии сырья. Стоимость предоставленного на экспертизу янтаря составляет 228 870 гривен. Согласно законодательству такой товар при перемещении через границу подлежит обязательному декларированию.
Таможней возбуждено админдело по ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Санкции данной статьи предусматривают наложение на нарушителя штрафа в размере 100 процентов стоимости товара с его конфискацией. Дело будет передано на рассмотрение суда.
Янтарь на сумму свыше 229 тыс. грн задержали черниговские таможенники
- Сегодня, 13:00
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Два пакета с необработанным камнем обнаружили сотрудники Черниговской таможни ДФС вместе с пограничниками в пункте пропуска «Сеньковка» при осуществлении таможенного досмотра салона автомобиля «VOLKSWAGEN». Руководил данным автомобилем гражданин Украины. Кроме него в автомобиле находилось еще восемь пассажиров. Все направлялись за пределы Украины.
Водитель для пересечения границы избрал полосу упрощенного контроля. Однако, на основании оценки и анализа рисков транспортное средство по требованию сотрудника таможни перевели в «красный коридор» для проведения таможенного досмотра. В салоне авто обнаружили черный полиэтиленовый пакет, который был обмотан скотчем. Водитель сообщил, что данный пакет он перемещает в качестве передачи. Пояснил, что в нем находятся радиозапчастины ... Пакет открыли. В нем находилась картонная коробка красного цвета, а в ней - еще два обернуты скотчем пакеты. Внутри них увидели необработанное камни желто-коричневого цвета неправильной формы. Общим количеством 33 шт. и весом не более 2-х кг. Так как никаких документов на товар не было, камни были приняты таможней на хранение. Информацию сообщает отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Для проведения идентификации товара и определения его стоимости камней направили на экспертизу в Специализированной лаборатории по экспертизе и исследований ДФС. Вывод экспертов подтвердил, что это драгоценные камни органогенного образования - янтарь (разновидности сукцинит), в состоянии сырья. Стоимость предоставленного на экспертизу янтаря составляет 228 870 гривен. Согласно законодательству такой товар при перемещении через границу подлежит обязательному декларированию.
Таможней возбуждено админдело по ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Санкции данной статьи предусматривают наложение на нарушителя штрафа в размере 100 процентов стоимости товара с его конфискацией. Дело будет передано на рассмотрение суда.
Источник: 4ernigiv.info
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