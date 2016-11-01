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Оперативная сводка от пограничников

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 14:00
  • Просмотров: 16
Оперативная сводка от пограничников
С 9 по 15 января 2017 года на Черниговщине, через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 42,5 тыс. человек и 8,4 тыс. транспортных средств.
К административной ответственности привлечено 19 лиц, на которых наложено штрафов на сумму 9159 гривен. Через государственную границу не пропущено 14 человек, из которых 2 незаконных мигранта и гражданин России. Об этом сообщает начальник пресс-службы подполковник О.В.Дудко
В течение выходных и праздничных дней через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 12,7 тыс. человек и 2,7 тыс. транспортных средств. Через государственную границу не пропущено 3 человека, из которых один гражданин России.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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