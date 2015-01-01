Есть сотрудничество с работодателями - будет и работа безработным

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В 2016 году в банке данных областной службы занятости насчитывалось 26,7 тыс. вакансий. Уровень укомплектования свободных рабочих мест достиг 88,2% (год назад - 83,2%). По состоянию на 1 января 2017 актуальными были 748 вакансий, на каждую из которых претендовало 17 соискателей, а на эту дату год назад - 25.
С целью информирования работодателей об услугах, которые предоставляет служба занятости, действующее законодательство о занятости и оперативного подбора работников на свободные рабочие места в течение 2016 специалисты центров занятости провели 905 семинаров с привлечением 8,3 тыс. работодателей, 310 ярмарок вакансий (более 400 работодателей ), 4 дня открытых дверей на предприятии, 36 заседаний «круглых столов» (более 650 работодателей), других мероприятий (совещаний, презентаций) - 39 (почти 150 работодателей).
Польза от налаживания конструктивного сотрудничества с предприятиями, учреждениями и организациями области испытывают и соискатели. При содействии службы занятости в прошлом году работу получили более 13 тыс. Безработных. Из них 447 человек трудоустроено в результате предоставления работодателям компенсации единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, 153 безработных начали собственное дело, получив выплату помощи по безработице единовременно для организации предпринимательской деятельности.
К участию в общественных и других работах временного характера, стимулировали и поощряли безработных к труду, было привлечено почти 8000 человек.
В прошлом году служба занятости в своей работе новые технологии подбора кадров - видеорезюме и видеовакансии, что позволило оперативно удовлетворять спрос в рабочей силе. Работодатели области уже оценили преимущества новых сервисов. Благодаря их использованию, например, на ОАО «Черниговская кондитерская фабрика «Стрела» были укомплектованы 29 свободных рабочих мест и ЗАО« Черниговская обувная фабрика «Берегиня» - 11.
Информацию подготовила Валентина Федусь
Есть сотрудничество с работодателями - будет и работа безработным
- Сегодня, 14:30
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В 2016 году в банке данных областной службы занятости насчитывалось 26,7 тыс. вакансий. Уровень укомплектования свободных рабочих мест достиг 88,2% (год назад - 83,2%). По состоянию на 1 января 2017 актуальными были 748 вакансий, на каждую из которых претендовало 17 соискателей, а на эту дату год назад - 25.
С целью информирования работодателей об услугах, которые предоставляет служба занятости, действующее законодательство о занятости и оперативного подбора работников на свободные рабочие места в течение 2016 специалисты центров занятости провели 905 семинаров с привлечением 8,3 тыс. работодателей, 310 ярмарок вакансий (более 400 работодателей ), 4 дня открытых дверей на предприятии, 36 заседаний «круглых столов» (более 650 работодателей), других мероприятий (совещаний, презентаций) - 39 (почти 150 работодателей).
Польза от налаживания конструктивного сотрудничества с предприятиями, учреждениями и организациями области испытывают и соискатели. При содействии службы занятости в прошлом году работу получили более 13 тыс. Безработных. Из них 447 человек трудоустроено в результате предоставления работодателям компенсации единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, 153 безработных начали собственное дело, получив выплату помощи по безработице единовременно для организации предпринимательской деятельности.
К участию в общественных и других работах временного характера, стимулировали и поощряли безработных к труду, было привлечено почти 8000 человек.
В прошлом году служба занятости в своей работе новые технологии подбора кадров - видеорезюме и видеовакансии, что позволило оперативно удовлетворять спрос в рабочей силе. Работодатели области уже оценили преимущества новых сервисов. Благодаря их использованию, например, на ОАО «Черниговская кондитерская фабрика «Стрела» были укомплектованы 29 свободных рабочих мест и ЗАО« Черниговская обувная фабрика «Берегиня» - 11.
Информацию подготовила Валентина Федусь
Источник: 4ernigiv.info
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