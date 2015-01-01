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Внедрение новой редакции ДБН В.2.6-31: 2016 «Тепловая изоляция зданий» будет способствовать 15% -экономии в счетах за теплоснабжение, а ее принятие позволит дополнительно экономить для страны 1 млрд грн в год.
Об этом во время на презентации новой строительной нормы подчеркнул заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.
«Благодаря принятию этой нормы услуги, на тепло в новостройках станут дешевле на 15%. К тому же, Украина сможет дополнительно экономить по 1 млрд грн в год, то есть через 5 лет это может быть уже 5 млрд! Для энергонезависимости нашей страны - это большой шаг », - подчеркнул Лев Парцхаладзе.
По его словам, главное, что заложено в основу нового ДБН - комплексная оценка зданий, где нормируются расходы энергии не только на отопление дома, а на потребление энергии в целом - отопление, охлаждение, вентиляцию и горячее водоснабжение. «С новой нормой мы сможем ежегодно экономить около 150 млн кубических метров газа. Для новостроек экономия энергии увеличится на 30%, а при реконструкции зданий, построенных по советским нормам - в 2,5-3 раза », - добавил Лев Парцхаладзе.
Также заместитель Министра отметил, что в настоящее время проводится пересмотр еще ряда ДБН, требующих первоочередного анализа. «В этом году Минрегион запланировал изменить 27 строительные нормы, работает рабочая группа, осуществляем все максимально прозрачно и открыто с привлечением ведущих экспертов, международных организаций и общественности», - подытожил он.
Минрегион разработал строительную норму, благодаря которой услуги на тепло для населения станут дешевле на 15%
- Вчера, 15:30
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Внедрение новой редакции ДБН В.2.6-31: 2016 «Тепловая изоляция зданий» будет способствовать 15% -экономии в счетах за теплоснабжение, а ее принятие позволит дополнительно экономить для страны 1 млрд грн в год.
Об этом во время на презентации новой строительной нормы подчеркнул заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.
«Благодаря принятию этой нормы услуги, на тепло в новостройках станут дешевле на 15%. К тому же, Украина сможет дополнительно экономить по 1 млрд грн в год, то есть через 5 лет это может быть уже 5 млрд! Для энергонезависимости нашей страны - это большой шаг », - подчеркнул Лев Парцхаладзе.
По его словам, главное, что заложено в основу нового ДБН - комплексная оценка зданий, где нормируются расходы энергии не только на отопление дома, а на потребление энергии в целом - отопление, охлаждение, вентиляцию и горячее водоснабжение. «С новой нормой мы сможем ежегодно экономить около 150 млн кубических метров газа. Для новостроек экономия энергии увеличится на 30%, а при реконструкции зданий, построенных по советским нормам - в 2,5-3 раза », - добавил Лев Парцхаладзе.
Также заместитель Министра отметил, что в настоящее время проводится пересмотр еще ряда ДБН, требующих первоочередного анализа. «В этом году Минрегион запланировал изменить 27 строительные нормы, работает рабочая группа, осуществляем все максимально прозрачно и открыто с привлечением ведущих экспертов, международных организаций и общественности», - подытожил он.
Источник: minregion.gov.ua
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