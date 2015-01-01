﻿﻿ Минрегион разработал строительную норму, благодаря которой услуги на тепло для населения станут дешевле на 15% » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Минрегион разработал строительную норму, благодаря которой услуги на тепло для населения станут дешевле на 15%
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Минрегион разработал строительную норму, благодаря которой услуги на тепло для населения станут дешевле на 15%

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 15:30
  • Просмотров: 21
Минрегион разработал строительную норму, благодаря которой услуги на тепло для населения станут дешевле на 15%
Внедрение новой редакции ДБН В.2.6-31: 2016 «Тепловая изоляция зданий» будет способствовать 15% -экономии в счетах за теплоснабжение, а ее принятие позволит дополнительно экономить для страны 1 млрд грн в год.
Об этом во время на презентации новой строительной нормы подчеркнул заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.
«Благодаря принятию этой нормы услуги, на тепло в новостройках станут дешевле на 15%. К тому же, Украина сможет дополнительно экономить по 1 млрд грн в год, то есть через 5 лет это может быть уже 5 млрд! Для энергонезависимости нашей страны - это большой шаг », - подчеркнул Лев Парцхаладзе.
По его словам, главное, что заложено в основу нового ДБН - комплексная оценка зданий, где нормируются расходы энергии не только на отопление дома, а на потребление энергии в целом - отопление, охлаждение, вентиляцию и горячее водоснабжение. «С новой нормой мы сможем ежегодно экономить около 150 млн кубических метров газа. Для новостроек экономия энергии увеличится на 30%, а при реконструкции зданий, построенных по советским нормам - в 2,5-3 раза », - добавил Лев Парцхаладзе.
Также заместитель Министра отметил, что в настоящее время проводится пересмотр еще ряда ДБН, требующих первоочередного анализа. «В этом году Минрегион запланировал изменить 27 строительные нормы, работает рабочая группа, осуществляем все максимально прозрачно и открыто с привлечением ведущих экспертов, международных организаций и общественности», - подытожил он.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: minregion.gov.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

«Коммунальная революция». Тепло подешевеет на 15%, но каждый украинец запла ...

Новые Государственные строительные нормы (ГСН) приняло Министерство регионального строительства

Украинцы стали больше экономить на жизни

Украина за 11 месяцев сократила потребление газа на 20% до 29,4 млрд кубометров.

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги: учимся экономить

Кабинетом Министров Украины начата работа по приближению тарифов за энергоносители,

Отопительный сезон в Чернигове начнется 1 ноября

Отопительный сезон в Украине начнется 1 ноября. Об этом сообщил заместитель министра регионального

Больше всего кредитов на строительство жилья в селах выдали в Черниговщине, ...

В украинских селах в 2013 году введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью 85,8 тыс. кв. м.

В соответствии с проектом "Эффективность в зданиях" Чернигов обязан обесп ...

Украина уделяет большое внимание проектам в сфере энергоэффективности, но страна пока находится
﻿
Видео
На обновленные маршруты в Чернигове выйдут 30 новых автобусо... Новые договоры с перевозчиками - новые маршруты (видео) Биалонистка Ирина Варвинец - лучшая спортсменка области. А е... Как директора школ пользуются компьютером? (видео) Посещаете драмтеатр без помех? Как попадали на спектакль дет... "Глория" Вивальди звучала в стенах художественного музея (ви...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети