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Уже около трех лет в поселке Десна на Черниговщине проходят курсы лидерства и курсы инструкторов на базе 197 Центра подготовки сержантского состава. Со слушателями курсов проводят теоретические и практические занятия опытные специалисты.
Как отметил начальник Центра Сергей Олех, на основе проведения занятий каждый слушатель будет подготовлен по теоретическим и практическими направлениями, сдаст экзамены и пройдет тестирование, что в дальнейшем даст возможность готовить сержантов в своих воинских частях.
Новизной стало то, что в Центре, который работает, как отдельная воинская часть не имеет никакого офицера, а инструкторы-сержанты прошли подготовку в Вооруженных Силах Литвы.
Организаторы, за основу подготовки сержантов приняли передовой опыт стран-партнеров НАТО, слушателей готовят только сержанты, используя опыт боевых действий.
Слушатели очень довольны курсами, ведь полученные знания станут им в нужны, а уже вскоре на базе Центра 120 слушателей сержантского состава будут готовить лучшие специалисты Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки.
Автор: Игорь Березинский
На Черниговщине готовят профессиональных сержантов
- Вчера, 16:00
- Просмотров: 27
Уже около трех лет в поселке Десна на Черниговщине проходят курсы лидерства и курсы инструкторов на базе 197 Центра подготовки сержантского состава. Со слушателями курсов проводят теоретические и практические занятия опытные специалисты.
Как отметил начальник Центра Сергей Олех, на основе проведения занятий каждый слушатель будет подготовлен по теоретическим и практическими направлениями, сдаст экзамены и пройдет тестирование, что в дальнейшем даст возможность готовить сержантов в своих воинских частях.
Новизной стало то, что в Центре, который работает, как отдельная воинская часть не имеет никакого офицера, а инструкторы-сержанты прошли подготовку в Вооруженных Силах Литвы.
Организаторы, за основу подготовки сержантов приняли передовой опыт стран-партнеров НАТО, слушателей готовят только сержанты, используя опыт боевых действий.
Слушатели очень довольны курсами, ведь полученные знания станут им в нужны, а уже вскоре на базе Центра 120 слушателей сержантского состава будут готовить лучшие специалисты Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки.
Автор: Игорь Березинский
Источник: 4ernigiv.info
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