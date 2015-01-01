На Черниговщине готовят профессиональных сержантов

Как отметил начальник Центра Сергей Олех, на основе проведения занятий каждый слушатель будет подготовлен по теоретическим и практическими направлениями, сдаст экзамены и пройдет тестирование, что в дальнейшем даст возможность готовить сержантов в своих воинских частях.Новизной стало то, что в Центре, который работает, как отдельная воинская часть не имеет никакого офицера, а инструкторы-сержанты прошли подготовку в Вооруженных Силах Литвы.Организаторы, за основу подготовки сержантов приняли передовой опыт стран-партнеров НАТО, слушателей готовят только сержанты, используя опыт боевых действий.Слушатели очень довольны курсами, ведь полученные знания станут им в нужны, а уже вскоре на базе Центра 120 слушателей сержантского состава будут готовить лучшие специалисты Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки.Автор: Игорь Березинский