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Дымка над Черниговом – смог, не поднимающийся выше из-за инверсии. Об этом в комментарии редакции сообщил пресс-секретарь Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Черниговской области Александр Ивченко.
Сегодня утром Чернигов окутала белая дымка, на первый взгляд похожая на туман.
Однако жители разных микрорайонов города отмечают, что она имеет характерных запах дыма.
Александр Ивеченко заверил, что крупных пожаров в городе не было, и нет, а над городом «висит» смог, который из-за специфических метеоусловий не поднимается вверх, а остается над землей.
Дежурный синоптик Черниговского областного центра Гидрометеорологии пояснила, что на высоте 200-250 метров образовался так называемый инверсионный слой, который не дает смогу подниматься выше.
Температурная инверсия – это повышение температуры воздуха с в некоторых слоях атмосферы вместо обычного понижения.
Грубо говоря, у земли воздух холоднее, чем на высоте, что препятствует вертикальным перемещениям воздуха и способствует образованию дымки, смога, тумана и пр.
Связано это с антициклонарным характером погоды, который сохранится в ближайшие несколько дней, поэтому зависание смога над Черниговом, вероятно, тоже сохранится.
Над Черниговом висит смог
- Сегодня, 12:00
- Просмотров: 26
Дымка над Черниговом – смог, не поднимающийся выше из-за инверсии. Об этом в комментарии редакции сообщил пресс-секретарь Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Черниговской области Александр Ивченко.
Сегодня утром Чернигов окутала белая дымка, на первый взгляд похожая на туман.
Однако жители разных микрорайонов города отмечают, что она имеет характерных запах дыма.
Александр Ивеченко заверил, что крупных пожаров в городе не было, и нет, а над городом «висит» смог, который из-за специфических метеоусловий не поднимается вверх, а остается над землей.
Дежурный синоптик Черниговского областного центра Гидрометеорологии пояснила, что на высоте 200-250 метров образовался так называемый инверсионный слой, который не дает смогу подниматься выше.
Температурная инверсия – это повышение температуры воздуха с в некоторых слоях атмосферы вместо обычного понижения.
Грубо говоря, у земли воздух холоднее, чем на высоте, что препятствует вертикальным перемещениям воздуха и способствует образованию дымки, смога, тумана и пр.
Связано это с антициклонарным характером погоды, который сохранится в ближайшие несколько дней, поэтому зависание смога над Черниговом, вероятно, тоже сохранится.
Источник: 0462.ua
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