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Жителям частного сектора, за мусор возле своих домов, грозит штраф (видео)
- Сегодня, 12:30
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Жителей частного сектора Чернигова за несоблюдение правил благоустройства на прилегающих к их домов территориях может постигнуть та же участь, как и предпринимателей, которые не убирают вдоль своих предприятий, учреждений и организаций. Об этом заявил во время утреннего совещания в мэрии 16 января мэр Владислав Атрошенко.
Відео ТРК "Новий Чернігів"
Відео ТРК "Новий Чернігів"
Источник: 4ernigiv.info
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