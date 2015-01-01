﻿﻿ Жителям частного сектора, за мусор возле своих домов, грозит штраф (видео) » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Жителям частного сектора, за мусор возле своих домов, грозит штраф (видео)
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Жителям частного сектора, за мусор возле своих домов, грозит штраф (видео)

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 12:30
  • Просмотров: 31
Жителей частного сектора Чернигова за несоблюдение правил благоустройства на прилегающих к их домов территориях может постигнуть та же участь, как и предпринимателей, которые не убирают вдоль своих предприятий, учреждений и организаций. Об этом заявил во время утреннего совещания в мэрии 16 января мэр Владислав Атрошенко.





Відео ТРК "Новий Чернігів"шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Программа 20/80 для частного сектора города Чернигова утверждена бюджетов в ...

27 октября депутаты Черниговского городского совета утвердили Программу развития

Welcome to Hollywood или открытие состоялось…

В ЧЕРНИГОВЕ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННЫЙ СКОС ТРАВЫ НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ – ШТРАФ ...

Экологическая инспекция напоминает руководителям предприятий, учреждений, организаций о

В Чернигове за несвоевременный скос травы на прилегающей территории – штраф ...

Экологическая инспекция напоминает руководителям предприятий, учреждений, организаций о

Мэр Чернигова Александр Соколов запретил отключать от электричества стратег ...

Мэр Чернигова Александр Соколов своим распоряжением от 4 декабря запретил ОАО "Черниговоблэнерго"

Черниговская экоинспекция напоминает о штрафах

Штрафные санкции от 850 до 1700 грн. ждут тех, кто будет медлить с уборкой своих и прилегающих
﻿
Видео
Черниговский биатлонист-паралимпиец Игорь Рептюх на кубке ми... Жителям частного сектора, за мусор возле своих домов, грозит... На обновленные маршруты в Чернигове выйдут 30 новых автобусо... Новые договоры с перевозчиками - новые маршруты (видео) Биалонистка Ирина Варвинец - лучшая спортсменка области. А е... Как директора школ пользуются компьютером? (видео)
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети