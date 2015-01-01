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Седьмого января около полуночи в помещении школьной котельной села Большое Устье Сосницкого района обнаружили обгоревший труп 55-летнего Сергея Завадька. По одной из версий, мужчина на Рождество пришел к 30-летнему Евгению Рущину, который только с этого сезона работает кочегаром. Затем якобы Завадько закурил и уснул. Сигарета выпала, и он обгорел.
- Как там было на самом деле - темная история. Евгений раз рассказывал, что начало дымить, он выполз на четвереньках и бросился к пожарным. Второй - что ушел, когда вернулся, то уже увидел мертвого Сергея, - рассказывает 58-летняя Валентина Цыганок, сельский председатель Большого Устье. - Сергея похоронили родственники. Родители давно умерли. Он жил вдвоем с братом. В Рущина есть семья, две дочери-дошкольники. Рущина с Завадьком ни были друзьями. Котельная целая. Только закопченное место, где лежало тело. До кишок выгорела середина. Только ноги уцелели. Когда хоронили Сергея, даже гроб не раскрывали.
Кстати, вечером шестого января по Сосницкого районного отделения полиции был звонок: в школьной кочегарке драка. Правоохранители приехали, им сказали, ложный вызов. Что было на самом деле, неизвестно. Я предупредила директора школы, чтобы обратил внимание на то, что происходит в котельной, - говорит Валентина Николаевна.
В Сосницком районе в школьной котельной погиб человек
- Сегодня, 13:00
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Седьмого января около полуночи в помещении школьной котельной села Большое Устье Сосницкого района обнаружили обгоревший труп 55-летнего Сергея Завадька. По одной из версий, мужчина на Рождество пришел к 30-летнему Евгению Рущину, который только с этого сезона работает кочегаром. Затем якобы Завадько закурил и уснул. Сигарета выпала, и он обгорел.
- Как там было на самом деле - темная история. Евгений раз рассказывал, что начало дымить, он выполз на четвереньках и бросился к пожарным. Второй - что ушел, когда вернулся, то уже увидел мертвого Сергея, - рассказывает 58-летняя Валентина Цыганок, сельский председатель Большого Устье. - Сергея похоронили родственники. Родители давно умерли. Он жил вдвоем с братом. В Рущина есть семья, две дочери-дошкольники. Рущина с Завадьком ни были друзьями. Котельная целая. Только закопченное место, где лежало тело. До кишок выгорела середина. Только ноги уцелели. Когда хоронили Сергея, даже гроб не раскрывали.
Кстати, вечером шестого января по Сосницкого районного отделения полиции был звонок: в школьной кочегарке драка. Правоохранители приехали, им сказали, ложный вызов. Что было на самом деле, неизвестно. Я предупредила директора школы, чтобы обратил внимание на то, что происходит в котельной, - говорит Валентина Николаевна.
Источник: Валентина Остерська, тижневик «Вісник Ч» №2 (1601), 12 січня 2017 року, gorod.cn.ua
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