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Черниговский биатлонист-паралимпиец Игорь Рептюх на кубке мира выборол 2 золотые медали (видео)
- Сегодня, 13:27
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Черниговский биатлонист-паралимпиец Игорь Рептюх завоевал 2 золотые медали на кубке мира, впервые принимает Украина.
Видео ТРК "Новый Чернигов"
Видео ТРК "Новый Чернигов"
Источник: 4ernigiv.info
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