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Черниговский биатлонист-паралимпиец Игорь Рептюх на кубке мира выборол 2 золотые медали (видео)

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 13:27
  • Просмотров: 23
Черниговский биатлонист-паралимпиец Игорь Рептюх завоевал 2 золотые медали на кубке мира, впервые принимает Украина.


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Источник: 4ernigiv.info

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