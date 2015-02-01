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Пристройка возле магазина «Космо» на Мегацентре, вскоре будет снесено.
Об этом сообщает Чeline.
В управлении архитектуры и градостроительства Чернигова сообщают, что в этом месте должен быть оснащен летняя площадка. Проектанты предоставили для этого все необходимые документы и сведения временного места для отдыха им согласовали.
Впрочем, владелец серой пристройки поступил иначе и свел у «Космо» большое помещение для кафе.
«Я лично разговаривал с человеком, которому принадлежит эта непонятная пристройка. Я его предупреждал, чтобы он не тратил средств, потому что ничего у него не получится. Я против любых пристроек, где вздумается, ведь Чернигов - это не курятник. Впрочем, этот бизнесмен все равно свел пристройку, а сейчас жалуется, что понятия не имел, что там построят кафе », - на одном из совещаний сообщил черниговский городской председатель Владислав Атрошенко. - О нашем разговоре я готов свидетельствовать в суде. Я прошу юридическую службу совместно с полицией собирать документы, обращаться в суд и просить снос этого сооружения. Мы по меньшей мере три факта, по которым можем судиться с этим предпринимателем ».
Пристройку у Мегацентра собираются сносить
- Сегодня, 14:00
- Просмотров: 42
Пристройка возле магазина «Космо» на Мегацентре, вскоре будет снесено.
Об этом сообщает Чeline.
В управлении архитектуры и градостроительства Чернигова сообщают, что в этом месте должен быть оснащен летняя площадка. Проектанты предоставили для этого все необходимые документы и сведения временного места для отдыха им согласовали.
Впрочем, владелец серой пристройки поступил иначе и свел у «Космо» большое помещение для кафе.
«Я лично разговаривал с человеком, которому принадлежит эта непонятная пристройка. Я его предупреждал, чтобы он не тратил средств, потому что ничего у него не получится. Я против любых пристроек, где вздумается, ведь Чернигов - это не курятник. Впрочем, этот бизнесмен все равно свел пристройку, а сейчас жалуется, что понятия не имел, что там построят кафе », - на одном из совещаний сообщил черниговский городской председатель Владислав Атрошенко. - О нашем разговоре я готов свидетельствовать в суде. Я прошу юридическую службу совместно с полицией собирать документы, обращаться в суд и просить снос этого сооружения. Мы по меньшей мере три факта, по которым можем судиться с этим предпринимателем ».
Источник: рik.cn.ua
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