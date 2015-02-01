﻿﻿ Пристройку у Мегацентра собираются сносить » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Пристройку у Мегацентра собираются сносить
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Пристройку у Мегацентра собираются сносить

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 14:00
  • Просмотров: 42
Пристройку у Мегацентра собираются сносить
Пристройка возле магазина «Космо» на Мегацентре, вскоре будет снесено.

Об этом сообщает Чeline.

В управлении архитектуры и градостроительства Чернигова сообщают, что в этом месте должен быть оснащен летняя площадка. Проектанты предоставили для этого все необходимые документы и сведения временного места для отдыха им согласовали.

Впрочем, владелец серой пристройки поступил иначе и свел у «Космо» большое помещение для кафе.

«Я лично разговаривал с человеком, которому принадлежит эта непонятная пристройка. Я его предупреждал, чтобы он не тратил средств, потому что ничего у него не получится. Я против любых пристроек, где вздумается, ведь Чернигов - это не курятник. Впрочем, этот бизнесмен все равно свел пристройку, а сейчас жалуется, что понятия не имел, что там построят кафе », - на одном из совещаний сообщил черниговский городской председатель Владислав Атрошенко. - О нашем разговоре я готов свидетельствовать в суде. Я прошу юридическую службу совместно с полицией собирать документы, обращаться в суд и просить снос этого сооружения. Мы по меньшей мере три факта, по которым можем судиться с этим предпринимателем ».шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: рik.cn.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Сегодня утром руководитель жилищно-коммунального хозяйства Чернигова Яросла ...

Так своему подчиненному отомстил черниговский городской председатель Владислав Атрошенко.

Проверка законности пристроенных балконов в Чернигове еще не началась

В начале ноября на заседании исполкома обсуждалась проблема незаконных пристроек в центре

Председатели районных советов Чернигова обнародуют размеры своих заработков

Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко публично поднял вопрос о заработных плат

Чернигов львовский мусор принимать не будет

Сегодня в начале пленарного заседания одиннадцатой сессии Черниговского городского совета седьмого

В черниговской «регионалке» бесплатно работало кафе

Прокуратурой в пользу государственного высшего учебного заведения в судебном порядке взыскано

Общественные активисты в очередной раз пытались ознакомиться с генеральным ...

Беспокойный понедельник в Черниговском городском управлении архитектуры и градостроительства:
﻿
Видео
Черниговский биатлонист-паралимпиец Игорь Рептюх на кубке ми... Жителям частного сектора, за мусор возле своих домов, грозит... На обновленные маршруты в Чернигове выйдут 30 новых автобусо... Новые договоры с перевозчиками - новые маршруты (видео) Биалонистка Ирина Варвинец - лучшая спортсменка области. А е... Как директора школ пользуются компьютером? (видео)
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети